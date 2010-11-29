دکتر سروش دباغ در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: کتاب "ترنم موزون حزن" نیز یک ماهی است که به ارشاد برای کسب مجوز رفته که امیدوارم پس از اخذ مجوز طی یکی و دوماه اینده از سوی انتشارات کویر به بازار نشر ارائه شود و به چاپ برسد.
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی حکمت و فلسفه ایران درادامه تصریح کرد: کتاب دیگرم" شرح و ترجمه رساله منطقی و فلسفی ویتگنشتاین" است که خوشبختانه مراحل آخرین ویرایش خود را طی میکند. امیدوارم این اثر هم طی چند ماه آتی توسط انتشارات هرمس وارد بازار کتاب بشود.
دباغ در آخر یادآورشد: کتاب"درسگفتارهایی در فلسفه تحلیلی" هم مراحل بازبینی نهایی خود را پشت سر میگذارد که امیدوارم نشر پارسه آن را پس از تحویل منتشر کند.
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