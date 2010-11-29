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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۲۹

"درسگفتارهایی در فلسفه تحلیلی" منتشر می‏شود

"درسگفتارهایی در فلسفه تحلیلی" منتشر می‏شود

کتاب "درسگفتارهایی در فلسفه تحلیلی" کاری از سروش دباغ توسط نشر پارسه منتشر خواهد شد.

دکتر سروش دباغ در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: کتاب "ترنم موزون حزن" نیز یک ماهی است که به ارشاد برای کسب مجوز رفته که امیدوارم پس از اخذ مجوز طی یکی و دوماه اینده از سوی انتشارات کویر به بازار نشر ارائه شود و به چاپ برسد.

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی حکمت و فلسفه ایران درادامه تصریح کرد: کتاب دیگرم" شرح و ترجمه رساله منطقی و فلسفی ویتگنشتاین" است که خوشبختانه مراحل آخرین ویرایش خود را طی می‏کند. امیدوارم این اثر هم طی چند ماه آتی توسط انتشارات هرمس وارد بازار کتاب بشود.

دباغ در آخر یادآورشد: کتاب"درسگفتارهایی در فلسفه تحلیلی" هم مراحل بازبینی نهایی خود را پشت سر می‏گذارد که امیدوارم نشر پارسه آن را پس از تحویل منتشر کند.

کد مطلب 1200643

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