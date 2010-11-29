زمان برگزاری کارگاه طراحی (انسان- زیبایی) به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه طراحی (انسان- زیبایی) به علت اعلام تعطیلی دانشگا‌ه‌ها و مراکز دولتی از سوی هیأت محترم دولت به هفته بعد موکول شد و روز چهارشنبه، دهم آذر ماه برگزار نمی‌شود. زمان دقیق برگزاری کارگاه متعاقباً اعلام می‌شود.

