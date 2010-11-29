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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۰۲

زمان برگزاری کارگاه طراحی (انسان- زیبایی) به تعویق افتاد

برگزاری کارگاه طراحی (انسان- زیبایی) به دلیل تعطیلات آخر هفته به هفته بعد موکول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه طراحی (انسان- زیبایی) به علت اعلام تعطیلی دانشگا‌ه‌ها و مراکز دولتی از سوی هیأت محترم دولت به هفته بعد موکول شد و روز چهارشنبه، دهم آذر ماه برگزار نمی‌شود. زمان دقیق برگزاری کارگاه متعاقباً اعلام می‌شود.
 

کد مطلب 1200644

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