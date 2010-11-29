برگزاری نشست بررسی کامپوزیت و نقش آن در مدیریت شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد محیط زیست شهرداری اعلام کرد: با توجه به اینکه یکی از ماموریتهای اصلی شهرداری تهران توجه به زیبایی منظر شهری است، نوزدهمین نشست تالار گفتگوی محیط زیست شهری به بحث و تبادل نظر در ارتباط با کاربرد کامپوزیت در مدیریت شهری با حضور اساتید دانشگاه، مدیران ارشد شهرداری تهران و اصفهان، سازمانهای مردم نهاد و شرکت های سازنده کالا تشکیل می شود.
کامپوزیت به دلیل مقاومت مکانیکی نسبت به وزن بالا، خصوصیات خستگی عالی نسبت به فلزات مقاومت در برابر خوردگی بالا و خواص عایق حرارتی خوب جایگزین مناسبی برای استفاده از سطلهای زباله،دستگهاهای ورزشی مستقر در پارکهای سطح شهر و رنگ جداول است.
ین نشست در تاریخ 14/9/89 ساعت 10 صبح در خیابان مطهری، بعد از مفتح، خیابان شهید علی اکبری(پارسای سابق)، جنب آتش نشانی، ستاد مدیریت بحران برگزار می شود.
نوزدهمین نشست تالار گفتگوی محیط زیست شهری با موضوع کامپوزیت و کاربرد آن در مدیریت شهری 14 آذر ماه برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد محیط زیست شهرداری اعلام کرد: با توجه به اینکه یکی از ماموریتهای اصلی شهرداری تهران توجه به زیبایی منظر شهری است، نوزدهمین نشست تالار گفتگوی محیط زیست شهری به بحث و تبادل نظر در ارتباط با کاربرد کامپوزیت در مدیریت شهری با حضور اساتید دانشگاه، مدیران ارشد شهرداری تهران و اصفهان، سازمانهای مردم نهاد و شرکت های سازنده کالا تشکیل می شود.
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