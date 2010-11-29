برگزاری نشست بررسی کامپوزیت و نقش آن در مدیریت شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد محیط زیست شهرداری اعلام کرد: با توجه به اینکه یکی از ماموریتهای اصلی شهرداری تهران توجه به زیبایی منظر شهری است، نوزدهمین نشست تالار گفتگوی محیط زیست شهری به بحث و تبادل نظر در ارتباط با کاربرد کامپوزیت در مدیریت شهری با حضور اساتید دانشگاه، مدیران ارشد شهرداری تهران و اصفهان، سازمانهای مردم نهاد و شرکت های سازنده کالا تشکیل می شود.



کامپوزیت به دلیل مقاومت مکانیکی نسبت به وزن بالا، خصوصیات خستگی عالی نسبت به فلزات مقاومت در برابر خوردگی بالا و خواص عایق حرارتی خوب جایگزین مناسبی برای استفاده از سطلهای زباله،‌دستگهاهای ورزشی مستقر در پارکهای سطح شهر و رنگ جداول است.



ین نشست در تاریخ 14/9/89 ساعت 10 صبح در خیابان مطهری، بعد از مفتح، خیابان شهید علی اکبری(پارسای سابق)، جنب آتش نشانی، ستاد مدیریت بحران برگزار می شود.