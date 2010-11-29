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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۱۱

احداث دهکده سلامتی در دستور کار شهرداری قزوین قرار گرفت

قزوین - خبرگزاری مهر: بازگشت به طب سنتی و بازنگری در سبد غذایی و دارویی به دلیل شیوع امراض قلبی، عروقی، پوستی، چاقی و دیابت در شهروندان از مهمترین اهداف احداث دهکده سلامتی در قزوین است.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، طرح احداث دهکده سلامتی با حضور خیراندیش، پدر طب اسلامی و سنتی در ایران در نشست شورای اسلامی شهر قزوین مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست که عصر امروز با حضور جمعی از مدیران شهری در صحن شورای اسلامی شهر قزوین برگزار شد، ضرورت بازگشت به طب سنتی و بازنگری در سبد ذایی و دارویی و نیز چگونگی احداث دهکده سلامتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
 
همچنین با توجه به شیوع روزافزون امراض قلبی، عروقی، پوستی، چاقی و دیابت در شهروندان این موضوعات مورد واکاوی قرار گرفت و تصمیم گیری در خصوص آن به نشستهای آینده و بررسی و مطالعات بیشتر موکول شد.
کد مطلب 1200647

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