"اعتیاد به عشق" بهترین فیلم جشنواره فیلمکس توکیو شد

به گزارش مهر از ورایتی فیلم " اعتیاد به عشق" که داستان‌های عاشقانه چهار جوان اهل توکیو را روایت می کند ، جایزه 000/12 دلاری جشنواره فیلمکس را دریافت کرد.



هیئت داوران جشنواره به ریاست اولریخ گرگور از مدیران جشنواره برلین در بیانیه خود علت انتخاب این فیلم را توانایی فیلمساز در ساخت فیلمی درباره قدرت عظیم و وصف ناپذیر عشق بدون وارد شدن به حیطه احساسات‌گرایی افراطی و مقاصد تجاری اعلام کرده‌است .



اوجیدا نخستین فیلم خود را در سال 2007 با عنوان " کازانا" ساخت که در جشنواره های داخلی ژاپن جوایز پرشماری به دست آورد. " اعتیاد به عشق" سومین فیلم اوچیداست.



جایزه ویِه هیئت داوران به فیلم چینی " مرد مجرد" ساخته هائو جیه اهدا شد.مستند " صلح" ساخته کازوهیرو سودا نیز جایزه بهترین فیلم مستند جشنواره را به خود اختصاص داد.



فیلم " لولو" ساخته آنتونی چن از سنگاپور جایزه پروژه فیلمکس را دریافت کرد.پروژه فیلمکس برنامه ای جنبی با دعوت از 20 فیلمساز جوان و مستعد آسیایی است که به مدت یک هفته در کلاس های کارگاهی جشنواره حضور می یابند.



جشنواره فیلمکس ژاپن به مدت 9 روز ادامه داشت و طی آن 10 فیلم ژاپنی و خارجی در بخش مسابقه و 12 فیلم در بخش نمایش‌های ویژه روی پرده رفت.