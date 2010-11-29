حقوق پایین حرفه پرستاری موجب ترک کار پرستاران شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی چراغی گفت: شرایط فعلی مورد قبول جامعه پرستاری نیست. بنابراین باید برای برون رفت از این وضعیت مذاکراتی با دولت به ویژه شخص رئیس جمهور صورت گیرد تا آنان از طریق اطلاع رسانی و آگاه سازی نسبت به ضرورت استخدام پرستاران توجیه شوند.

رئیس دفتر پرستاری وزارت بهداشت تاکید کرد: مذاکرات صورت گرفته در وزارت بهداشت گزینه های متعددی برای اجرایی شدن استخدام پرستاران از جمله بکارگیری نیروهای قراردادی، طرحی و برون سپاری خدمات پرستاری و... پیشنهاد شد.

چراغی اضافه کرد: حتی پیشنهاد شد که با توجه به وجود 7 هزار کارشناس مامایی بیکار در کشور می توان نسبت به توانمند سازی آنان تلاش کرد تا این نیروها کمبود نیروی بخش های زنان مراکز درمانی را جبران کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که رسمی شدن پرستاران قراردادی چه کمکی به تامین نیرو در سیستم درمانی کشور می کند، گفت: حل مشکل کمبود نیروی پرستاری با بکارگیری پرستاران قراردادی به صورت استخدام رسمی امکانپذیر نیست. زیرا در زمان حاضر با کمبود شدید کادر پرستاری در مراکز درمانی مواجه هستیم و مسئولان باید این مهم را مدنظر قرار دهند.

رئیس دفتر پرستاری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام وزیر بهداشت با توجه به افزایش تختها و توسعه فضاهای بیمارستانی به 50 هزار نیرو در سیستم بهداشت و درمان کشور نیازمندیم. در هر صورت این بحثها تا رسیدن به سرانجام ادامه دارد.

وی افزود: طبق اعلام بورد پرستاری کشور به طور متوسط سالانه 6 هزار پرستار از دانشگاههای کشور فارغ التحصیل می شوند یعنی طی 30 سال گذشته 180 هزار پرستار آموزش دیده اند.

چراغی تاکید کرد: با توجه به شرایط و عوامل انگیزشی در پرستاری از جمله حقوق پایین، سختی شرایط کار، عدم رعایت نسبت پرستار به بیمار، پرستاران ما تمایل کمتری به ارائه خدمت در این حرفه دارند.

وی به سخت و زیان آور بودن حرفه پرستاری اشاره و تصریح کرد: پرستاران مجبور هستند در یک شیفت به 20 یا 30 بیمار خدمات درمانی و مراقبتهای درمانی ارائه کند و مسلم است که در این شرایط امکان ارائه خدمات مناسب به بیماران وجود ندارد.

مشاور وزیر بهداشت در امور پرستاری تاکید کرد: در زمان حاضر 20 درصد از پرستاران طرحی با مشاهده شرایط سخت کار در بیمارستانها برای استخدام شدن در این حرفه رغبتی نشان نمی دهند. بنابراین نیروی پرستاری برای استخدام در کشور وجود دارد اما شرایط مساعد کار مهیا نیست.

وی خاطرنشان کرد: باید شرایط پرداخت حقوق و مزایا، شأن اجتماعی، جایگاه پرستار در نظام سلامت، استقلال کاری برای پرستاران به طور اساسی تامین شود تا پرستاران جوان برای گرایش به پرستاری رغبت پیدا کنند.

چراغی افزود: قرار است رایزنیها و پیگیریهای لازم در زمینه استخدام 23 هزار پرستار هم از سوی سازمان نظام پرستاری و هم وزارت بهداشت انجام شود تا رئیس جمهوری دستور اجرای آن را صادر کند.