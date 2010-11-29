84 واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد امام(ره) همدان واگذار شد

محمد قیاسوند در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: از این تعداد 47 مورد مسکن شهری و 37 مورد مسکن روستایی بود که با حمایت های این نهاد و با 750 میلیون ریال اعتبار تکمیل و به مددجویان واگذار شد.

وی گفت: در این مدت 154 واحد مسکن روستایی نیز مقاوم و بهسازی سازی شده است.

محمد قیاسوند با بیان اینکه برای بهسازی این واحدهای مسکونی 15 میلیارد ریال هزینه شده است، اضافه کرد: در این مدت 243 مورد از واحدهای مسکونی روستایی از محل اعتبارات دولتی و درآمدهای این نهاد با 883 میلیون ریال اعتبار تعمیرات جزیی انجام شده است.

رئیس اداره مسکن و ساختمان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان گفت: همچنین 150 مورد مسکن روستایی از محل اعتبارات دولتی و درآمدهای امدادی با یک میلیارد ریال تعمیرات کلی انجام گرفته است.

وی اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان 100 هزار نفر را زیر پوشش خود قرار داده است.