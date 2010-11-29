وزیر کشور درمورد ترور استادان دانشگاه به مجلس و مردم پاسخگو باشد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به ترور دو استاد دانشگاه در تهران ضمن ابراز تاسف از این واقعه گفت: نمایندگان مجلس از وزیر کشور خواستند که این واقعه را پیگیری کند و امیدواریم که مسئولان امنیتی و اطلاعاتی کشور نیز به دنبال پیگیری عوامل این ترورها باشند.

وی با بیان اینکه هدف گرفتن توان علمی ایران همزمان با پیشرفت های هسته ای جمهوری اسلامی موضوع بسیار قابل تاملی است که از سوی کشورهای غربی پیگیری می شود، افزود: این ترورها دست کشورهای غربی را در صحنه بین المللی رو می کند و نوعی افشای سیاستهای دوگانه آنان در این رابطه است.

رئیس کمیته سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین ادامه داد: از وزیر امور خارجه نیز خواستیم تا در این زمینه پیگیری کند و عوامل خارجی که در این موضوع دست دارند نیز شناسایی شوند.

فلاحت پیشه افزود: نتیجه این ترورها بر روی ملت ایران آنچه که استکبار جهانی می خواهد نیست و ملت ایران همواره با وحدت بیشتری حرکت می کنند .

وی ادامه داد: اما باید نیروهای امنیتی و حفاظتی بدانند که ضمن اینکه این روش های تروریستی بر ملت تاثیری ندارد اما آنان باید حفاظت لازم را در قبال شهروندان رعایت کنند .

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه ترور اساتید دانشگاهی موضوع وارداتی است و از آن استفاده ابزاری می شود، افزود: این الگویی است که در کشورهای غربی رواج دارد ، اما جمهوری اسلامی ایران کشور کم نخبه ای نیست و همواره راه خودش را با استفاده از جوامع علمی برای پیشبرد اهداف پی می گیرد.

فلاحت پیشه تاکید کرد: باید عوامل این ترورها شناسایی شوند و مراجع امنیتی و اطلاعاتی باید به وظیفه خود در قبال ایجاد امنیت برای جامعه عمل کنند.