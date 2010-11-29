700 دانش آموز همدانی به جشنواره خوارزمی راه یافتند

محمود نقوی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: پس از داوری گروه های آموزشی طرح های این تعداد دانش آموز برگزیده و به مرحله کشوری راه یافت.

نقوی افزود: در مسابقات رباتیک دانش آموزان نیز طرحهای 700 نفر از دانش آموزان شرکت کننده دختر و پسر پذیرفته و به مرحله کشوری راه پیدا کرد.

وی با اشاره به اینکه این دانش آموزان بیستم و بیست و یکم آبان ماه امسال در دانشگاه امیرکبیر باهم به رقابت پرداختند که نتایج این مسابقات هنوز اعلام نشده است، گفت: در این دوره از مسابقات استان های تهران ، همدان و اصفهان در سطح کشور بالاترین طرح های پذیرفته شده را ارائه کردند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل و آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه دانش آموزان همدانی در جشنواره خوارزمی و مسابقات رباتیک کشوری در سالهای گذشته مقام های خوبی کسب کردند، گفت: امسال با افزایش تعداد طرح ها و کیفیت کارهای دانش آموزان شرکت کننده روبرو بودیم.