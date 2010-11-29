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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۰

700 دانش آموز همدانی به جشنواره خوارزمی راه یافتند

700 دانش آموز همدانی به جشنواره خوارزمی راه یافتند

همدان - خبرگزاری مهر: معاون آموزش متوسطه اداره کل و آموزش و پرورش استان همدان گفت: از 900 دانش آموز شرکت کننده در جشنواره خوارزمی مرحله استانی در مقطع متوسطه، 700 نفر به مرحله کشوری راه یافت.

محمود نقوی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: پس از داوری گروه های آموزشی طرح های این تعداد دانش آموز برگزیده و به مرحله کشوری راه یافت.

نقوی افزود: در مسابقات رباتیک دانش آموزان نیز طرحهای 700 نفر از دانش آموزان شرکت کننده دختر و پسر پذیرفته و به مرحله کشوری راه پیدا کرد.

وی با اشاره به اینکه این دانش آموزان بیستم و بیست و یکم آبان ماه امسال در دانشگاه امیرکبیر باهم به رقابت پرداختند که نتایج این مسابقات هنوز اعلام نشده است، گفت: در این دوره از مسابقات استان های تهران ، همدان و اصفهان در سطح کشور بالاترین طرح های پذیرفته شده را ارائه کردند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل و آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه دانش آموزان همدانی در جشنواره خوارزمی و مسابقات رباتیک کشوری در سالهای گذشته مقام های خوبی کسب کردند، گفت: امسال با افزایش تعداد طرح ها و کیفیت کارهای دانش آموزان شرکت کننده روبرو بودیم.

کد مطلب 1200667

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