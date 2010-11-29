38 درصد اختلافات کارگر و کارفرمایی گرگان منجر به سازش شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد عباسی ظهر دوشنبه در گردهمایی اعضای شورای سازش شهرستان گرگان افزود: طرح گسترش شوراهای سازش در واحدهای کارگری و اصناف از سیاستهای وزارت کار است.

وی گفت: این طرح، علاوه بر کاهش هزینه های رسیدگی، رضایتمندی کارگران و کارفرمایان را بدنبال دارد.

وی خاطرنشان کرد: با افزایش شوراهای سازش در حال حاضر تمامی دادخواستهای رسیده به این نمایندگی در شوراهای سازش مطرح و سعی می شود مطابق عرف و روال کارگاه حل و فصل شود.



عباسی بیان داشت: به همین دلیل در هفت ماهه اول سالجاری 38.2 درصد دادخواستها در شورای سازش به نتیجه رسیده است.



وی گفت: با رفع اختلاف بین کارگر و کارفرما بصورت سازشی از ادامه رسیدگی پرونده در مراجع حل اختلاف پیشگیری می شود.