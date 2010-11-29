استقرار شرکتهای بازرسی در گمرکات از مشکلات استاندارد می کاهد

مسلم بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در گذشته، مسئولان گمرک به دلیل نداشتن مهارت کافی باعث بروز برخی خطاها در کیفیت کالای وارداتی می شدند که با اتخاذ تصمیماتی از مشکلات موجود در این خصوص کاسته خواهد شد.

وی ادامه داد: در این راستا با استقرار شرکتهای بازرسی در تمام گمرکات استان تهران، مشکل یادشده برطرف شده و می شود که این امر یک موفقیت بزرگ است.

بازرسی به تنهایی نمی تواند کیفیت کالا را تضمین کند

این مسئول عنوان کرد: البته بازرسی به تنهایی نمی تواند کیفیت کالا را تضمین کند و باید سایر موارد تصمین کننده کفیت کالاها و خدمات را نیز فراهم کنیم تا بتوانیم به نتیجه مورد نظر دست یابیم.

بیات بیان کرد: در این زمینه چنانچه مواد اولیه به درستی انتخاب نشود و یا از نیروی انسانی ماهر استفاده نشود، نمی توان به کیفیت محصول نهایی امیدوار بود که این امر بسیار حائز اهمیت است.

وی خاطرنشان کرد: کیفیت زمانی شکل می گیرد که عناصر تاثیرگذار بر آن شناسایی و با تدبیر مناسب کنترل شده و زیرساختهای مورد نیاز آن نیز تامین شود که اهمیت این امر غیرقابل انکار است.

زیرساختهای فراوانی برای دستیابی به کیفیت مورد نیاز است

وی یادآور شد: زیرساختهای فراوانی برای دستیابی به کیفیت مورد نیاز است و همه آنها به بهترین شکل باید تامین شوند و مورد استفاده قرار گیرند.

مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: استاندارد، آزمایشگاه ها، اندازه گیری، شرکتهای مهندسی و سازمانهای مرتبط از زیرساختهای مورد نیاز برای دستیابی به کیفیت است و همه آنها باید کار خود را به درستی انجام دهند.

بسیاری از مشکلات، ناشی از اندازه گیری های نادرست است

بیات اضافه کرد: هم اکنون بسیاری از مشکلات این بخش ناشی از اندازه گیری های نادرست است که این امر به طور ویژه در تصمیم گیری ها تاثیر دارد.

وی گفت: فعالیتهای آزمایشگاه همکار، تاثیرات فراوانی در جهت کاهش مشکلات استاندارد دارند و باید زمینه را برای بهبود و ارتقای روزافزون فعالیت این مراکز فراهم کنیم.

گسترش زیرساختهای مورد نیاز کیفیت در جامعه ضرورت دارد

وی بر لزوم گسترش زیرساختهای مورد نیاز کیفیت در جامعه تاکید کرد و افزود: تحقق این امر بسیاری از مشکلات کنونی را حل می کند و از به وجود آمدن مشکلات جدید نیز جلوگیری خواهد کرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این راستا تمام زیرساختها، اعم از استاندارد، آزمایشگاه ها و شرکتهای گواهی باید به نحو مناسب عمل کنند و هریک به نوبه خود در ارتقای سطح استاندارد بکوشند.