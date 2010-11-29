آتش دامن جنگلهای شاهرود را هم گرفت

کارشناس حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این منطقه از جنگلهای کالپوش در شهرستان شاهرود از عصر روز گذشته دچار حریق شده است که عملیات اطفای حریق در آن ادامه دارد.

حمیدرضا عبدوس افزود: این منطقه در جنگل های دشت شاد کالپوش شاهرود واقع شده است که بیشتر درختان این جنگل پهن برگ شامل بلوط، ممرز و افرا بوده است.

به گفته وی، 50 نفر نیروهای منابع طبیعی، هلال احمر و مردمی در این منطقه اطفای حریق را انجام می دهند که در حال حاضر حریق تقریبا مهار شده است.

وی با بیان اینکه آتش سوزی به صورت سطحی بوده است، گفت: تاکنون 15 درخت بلوط دچار سوختگی کامل شده است.

کارشناس حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی استان سمنان خاطرنشان کرد: علت آتش سوزی هنوز مشخص نشده و در دست بررسی است.

به گفته وی، در دو هفته گذشته این سومین حریق است که در این منطقه رخ داده و در مجموع 14 هکتار از جنگلهای این منطقه در این مدت دچار حریق شده است.