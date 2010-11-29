دوازدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در رشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این مانور با مشارکت ستاد حوادث غیر مترقبه، آتش نشانی، آموزش و پرورش،‌ نیروی انتظامی،‌ هلال احمر، اورژانس،‌ صدا و سیمای مرکز گیلان، انجمن بانوان امدادگر، مسئولان و مدیران استان در مدرسه شهید آرش اطمینان رشت برگزار شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی رشت در این ارتباط گفت: با توجه به اینکه ایران روی خط زلزله قرار دارد،‌ هرساله مانور زلزله و ایمنی در هشتم آذر ماه برگزار می شود.

محمد علی رفیعی افزود: هدف از برگزاری این مانور ایجاد آمادگی برای انجام واکنشهای سریع و صحیح در هنگام زلزله و در نتیجه، کاهش تلفات انسانی ناشی از آن است.

وی عنوان کرد: در این مانور دانش آموزان پس از به صدا درآمدن زنگ زلزله، روشهای پناه گیری و خروج اضطراری، امداد رسانی به آسیب دیدگان و اطفای حریق های فرضی را تمرین کردند.

مدیرعامل آتش نشانی رشت در ادامه به منظور کاهش خسارات ناشی از زلزله به مسئولان و مدیران مدارس توصیه کرد، کپسولهای آتش نشانی،‌ جعبه های کمکهای اولیه و بسته تدارکات حوادث غیرمترقبه برای تمامی دانش آموزان قابل دسترس باشد، قفل و لولاهای درهای خروجی بازدید و از نظر فنی کنترل شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه وجود سامانه قطع اضطراری گاز می تواند خطرات ناشی از زلزله مانند آتش سوزی را کاهش دهد، افزود: محل قرار گرفتن و تجمع دانش آموزان در محوطه مدرسه برروی چاه آب یا فاضلاب نباشد، راههای خروج اضطراری باید باز نگه داشته شود، درب مدرسه برای ورود و خروج خودروهای آتش نشانی و امدادی از نظر طول و عرض مناسب باشد.

رفیعی خاطر نشان کرد: در زمان حضور دانش آموزان در مدرسه، از قفل کردن درهای ورود و خروج خودداری شود، اشیای که به دیوار متصل هستند و امکان سقوط آنها در زلزله وجود دارد باید بطورحتم با بَستِ مخصوص محکم شوند.