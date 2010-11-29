جشن نذر فرهنگی با حضور شهردار برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا مشیر با اشاره به برگزاری جشن نذر فرهنگی در روز سه شنبه و در سالن همایشهای برج میلاد افزود: طرح نذر فرهنگی نیز در ابتدا بر اساس عنصر وقت برنامه ریزی شد تا افرادی که می خواهند وقت خود را نذر کنند با برنامه ریزی انجام شده بتوانند این وقت را به منظور حل مسائل و مشکلاتشان در اختیار دیگران قرار دهند.

مشیر افزود: آنچه که از آن با عنوان نذر یاد می شود در دایره مناسبتهای مذهبی می گنجد و نیت نذرکننده نیز اغلب رسیدن به خواست و امیال خود و البته رضای خداوند متعال است اما طرح نذر فرهنگی به دلیل داشتن قید فرهنگی بر آن است تا علاوه بر نهادینه کردن فرهنگ نذر که موضوعی فراتر از نذر و انفاق مال و اموال انسان در را خداوند است، گونه ای جدید و البته مغفول مانده که همانا نذر وقت و مهارت افراد است، را ترویج کند تا موضوع نذر فقط در محدوده نذر مال و اموال و مایملک افراد قرار نگیرد و کسانی که احیاناً مال و اموالی ندارند و یا نمی توانند آن را نذر کنند، مجالی بیابند بوسیله نذر وقت و مهارت خود به نیازمندان کمک کنند.

وی ادامه داد: ترتیبی اتخاذ شد تا فرزندان زنان سرپرست خانوار که نیازمند وقت و مهارت افراد نیکوکار بودند بتوانند از این امکان بهره ببرند. برگزاری کلاس های تقویتی برای فرزندان زنان سرپرست خانوار دارای ضعف تحصیلی، انجام مشاوره های حقوقی و پزشکی برای افراد نیازمند توسط پزشکان و حقوقدانان عضو طرح نذر فرهنگی در این برهه از طرح تا به امروز بود.

وی تصریح کرد: بر همین اساس نیز، شهرداری تهران برای گسترش فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی خود قصد دارد تا از طریق ابزارهای فرهنگی و هنری که ماندگاری و تأثیرگذاری بیشتری را درجامعه ایجاد می کنند فرهنگ نذر و وقف را در جامعه نهادینه کند.

مشیر با اشاره به نوپا بودن طرح نذر فرهنگی افزود : به همین منظور سامانه ای اطلاعاتی از افراد نذرکننده و نذرگیرنده تشکیل شد تا با ثبت اطلاعات این افراد و شناسایی نیازها و تخصص ها ، فردی را که به تخصص و وقت دیگری نیاز دارد به منظور برطرف کردن نیازش مرتبط کند. طرح نذر فرهنگی ، طرحی است اجتماعی - فرهنگی که قصد آن احیای سنت حسنه نذر و ایجاد فرصت برای تمام افرادی است که می خواهند و می توانند وقت و مهارت خود را نذر کنند.

مشاور شهردار تهران در امور بانوان گفت: امید است تا با اجرای موفقیت آمیز طرح نذر فرهنگی برای احیای سنتها و ارزشهایی همچون نوعدوستی و دستگیری از مددجویان و افراد نیازمند جامعه در رهگذر ترویج سنت نذر و وقف، گامی موثر برداشت.



