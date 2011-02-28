به گزارش خبرنگار مهر، اختلاف نظرهای مدیریت کارخانه ذوب آهن به عنوان اسپانسر اصلی یکی از باشگاه‌های دولتی ایران در انتصاب اعضای هیئت مدیره با مدیریت باشگاه ذوب‌آهن اصفهان باعث شده پرداخت بودجه این باشگاه در6 ماه گذشته دچار وقفه شود، باشگاهی که با مدیریت فعلی عنوان‌های بسیار مهمی همچون نایب قهرمانی آسیا در فوتبال، قهرمانی والیبال نشسته باشگاه‌های جهان، موفقیت ورزشکاران این باشگاه در بازی‌های آسیایی گوانگجو و ... را بدست آورده، در آستانه بحران قرار بگیرد.

در این مدت مدیران باشگاه ذوب‌آهن با توجه به ناملایمات در مواجهه با افزایش فشارهای جانبی ماه‌های اخیر برای ایجاد تغییرات در هیئت مدیره این باشگاه اصفهانی تاکنون مقاومت کرده‌اند اما به نظر می‌رسد این روند اکثر تیم‌های این باشگاه که در لیگ‌های مختلف در رده‌های بالای جدول قرار دارند و صدرنشینی تیم فوتبال ذوب آهن در لیگ برتر مهمترین آنهاست، را در خطر ناکامی قرار دهد.

باتوجه به این ناملایمات عملکرد تیم‌های مختلف باشگاه ذوب آهن فراتر از بحرانی است که در مدیریت آن حاکم است. طوریکه تیم بسکتبال این باشگاه طی هفته‌های گذشته دست به کار بزرگی زد و تیم "شانویل" لبنان را در مرحله یک چهارم مسابقات بسکتبال غرب آسیا حذف کرد و امروز حتی در آستانه رسیدن به دیدار نهایی این رقابت‌های معتبر در قاره کهن قرار دارد.

در این شرایط، مشکلات مالی در گام نخست تاثیر منفی‌اش را بر تیم فوتبال ذوب آهن گذاشت که شکست در شهرآورد اصفهان برابر سپاهان ماحصل این اتفاق بود. گرچه منصور ابراهیم زاده سرمربی این تیم توانست با در نظر گرفتن تدابیر خاص تا حدودی تیمش را از بحران دور کند اما قطعا در آینده این مشکلات ضربات سنگین‌تری را به گزینه اصلی قهرمانی در لیگ برتر و کسب عنوان نخست در لیگ قهرمان آسیا، در آستانه مسابقات مهم و سرنوشت ساز داخلی و خارجی وارد خواهد کرد.

باشگاه ذوب آهن که سال 89 با افتخارآفرینی در آسیا و جهان، علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن را بر آن داشت تا مدیران، مربیان و بازیکنان این باشگاه در دو بخش فوتبال و والیبال نشسته به وزارتخانه دعوت و آنها را مورد تقدیر قرار دهد، امروز در وضعیت نابسامانی قرار دارد و در صورتیکه شخص وزیر نگاه ویژه‌ای به باشگاه ذوب آهن نداشته باشد، در مشکلات و اختلافات مدیریتی غرق خواهد شد.

گرچه مشکلات مالی تاثیرات منفی خود را در امور مدیریتی و اجرای برنامه‌های باشگاه گذاشته است اما اصغر دلیلی مدیرعامل باشگاه ذوب آهن که از سوی وزیر صنایع و معدن به عنوان مدیری تاثیرگذار در ورزش معرفی شد، سعی کرده با تدابیری مناسب مانع از ناکامی تیم‌های این باشگاه شود و از ورود آنها به بحران به هر شکل ممکن جلوگیری کند.

البته صحبت‌های روز شنبه علیرضا ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان هم در خصوص باشگاه ذوب آهن موید این نکته است که این باشگاه اصفهانی چه وضعیت اسفباری دارد: "متاسفانه از باشگاه ذوب آهن اصفهان خبرهای خوبی به گوش نمی‌رسد، هیئت مدیره باشگاه دچار مشکل شده و توجهی به مسائل اعتباری و مالی این باشگاه نمی‌شود".

استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه نمی توان از افتخاراتی که ورزشکاران ذوب آهن برای اصفهان به ارمغان آورده‌اند چشم پوشی کرد، افزود:" انتظار دارم مسئولان ذوب آهن نسبت به رفع مشکلات باشگاه تحت پوشش خود دقت بیشتری داشته باشند تا مسائل حل و فصل شود. البته شایسته نیست گاهی ورزشکاران در مضیقه شدید مالی قرار داشته باشند".

ابراهیم‌‍زاده: قطعا ذوب آهن ضربه خواهد خورد

از سوی دیگر منصور ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، تلویحا به این مشکلات اشاره کرد و گفت:" هر اتفاق کوچکی می‌تواند در مجموعه‌ای که با هم کار می‌کنند تاثیرگذار باشد و شرایط روحی و روانی بازیکنان را تحت تاثیر قرار دهد. متاسفانه از چند هفته گذشته اتفاقاتی در ورزشگاه فولادشهر رخ داد که به نظر می‌رسد بعضی‌ها به شکلی خاص قصد ایجاد دو دستگی در تیم را دارند".

وی با تاکید بر اینکه بازیکنانش بیش از پنج ماه است هیچ حقوقی نگرفته‌اند، افزود:" آنها چند هدف را مدنظر دارند، ابتدا ما موفق نباشیم، سپس باشگاه ناکام شود و در نهایت به فکر منافع خودشان هستند که تمام اینها به سود باشگاه بزرگی مانند ذوب آهن نیست. اگر این مشکلات ادامه داشته باشد قطعا این ذوب آهن است که ضربه خواهد خورد. در این روزها باید به صورت کامل حمایت‌های مالی از باشگاه صورت گیرد تا زنده بودن و موفقیت آن به خطر نیفتد".

سرمربی تیم ذوب آهن با تاکید بر اینکه مدیریت باشگاه، زحمت و تلاش‌های بسیاری کشیده است تا نه تنها تیم فوتبال بلکه در رشته‌های دیگر هم امروز ذوب آهن در ایران، آسیا و جهان نتایج قابل قبولی را کسب کند، تاکید کرد:" امروز در باشگاه ما بازیکنان به حرمت، قدمت باشگاه و احترامی که برای مدیران آن قائلند خیلی چیزها را رعایت می‌کنند اما نمی‌توان به تاثیرات منفی این مشکلات در نتیجه‌گیری تیم‌ها به راحتی گذشت".

علوی: صورت‌مان را با سیلی سرخ نگه داشته‌ایم

زهرا علوی، سرمربی تیم هندبال بانوان ذوب آهن در مورد مشکلات مالی این باشگاه گفت: "بدون اغراق تیم هندبال بانوان ذوب آهن به لحاظ کسب مقام‌های قهرمانی و افتخار آفرینی‌های بیشمار در این رشته سرآمد است و در این رابطه جای هیچگونه بحثی نیست. این موفقیت‌ها با برنامه‌ریزی مناسب، استفاده و پرورش بهترین‌های کشور و اختصاص بودجه مناسب بدست آمده است".

وی در ادامه افزود: "در حالیکه دیگر تیم‌ها‌‎ی حاضر در لیگ برتر از نظر فنی و افتخارات به پای تیم ما نمی‌رسند اما به لحاظ هزینه‌ای که برای آنها صرف می‌شود و بودجه‌هایی که در اختیار دارند، هیچکدام از مشکلات ما را ندارند، باید بگویم ما صورت‌مان را با سیلی سرخ نگه داشته‌ایم".

سرمربی تیم هندبال بانوان باشگاه ذوب آهن با تاکید بر اینکه وعده و وعید دادن به بازیکنان هم حدی دارد، اظهار داشت: "ورزش حرفه‌‎ای، ورزشکار حرفه‌ای می‌خواهد و پرداخت حرفه‌ای حداقل انتظاری است که بازیکنانم از من و مسئولان کارخانه ذوب آهن بعنوان تنها حامی مالی باشگاه ذوب آهن دارند".

رضایی: مدیریت کارخانه ذوب‌آهن بودجه را به موقع بودجه پرداخت کند

فرهاد رضایی، سرمربی تیم شمشیربازی ذوب‌آهن اصفهان هم ضمن اشاره به مشکلات شدید مالی باشگاه ذوب آهن تصریح کرد: "باشگاه ذوب آهن یکی از معدود باشگاه‌هایی است که حدود 14 تیم مختلف ورزشی در لیگ‌های برتر و حرفه ای کشور داشته و متاسفانه مدتی است با مشکلات سنگین مالی که ناشی از حمایت نشدن مالی از سوی شرکت سهامی ذوب آهن است، روبه رو شده است".

وی ادامه داد: "هرچند بازیکنان تیم شمشیربازی ذوب‌آهن که اکثریت آنها نیز بومی اصفهان هستند، باجدیت تمرینات‌شان را پیگیری و حتی با همه مشکلاتی که تاکنون داشته‌اند با تعصبی مثال زدنی برای دومین بار پیاپی قهرمانی کشور را در هفته گذشته بر ویترین افتخارات ذوب آهن افزوده‌اند اما با این حال در مسابقات کشوری نیز تقریبا می‌توان گفت که همه بازیکنان و کادر فنی دیگر تیم‌ها حق و حقوقشان را دریافت کرده و تنها شمشیربازان ذوب آهن بوده‌اند که دریافت مالی نداشته‌اند".

فرهاد رضایی با اشاره به اینکه مشکلات مالی در روند آینده تیم ‌تاثیر منفی می‌گذارد، گفت: "گرچه ما تکلیف آینده تیم خود را نمی‌دانیم اما از مدیرعامل و قائم مقام باشگاه که همواره و با وجود همه مشکلات یار و یاور تیم بوده‌اند تشکر می‌کنم. معتقدم مدیریت کارخانه ذوب‌آهن هم باید با پرداخت به موقع بودجه، از باشگاهی که در همه رشته‌ها مدعی قهرمانی است، به خوبی حمایت کند".

احسانی: مشکلات مالی ادامه پیدا کند، ضربه سختی می‌خوریم

احمد احسانی، سرمربی تنیس روی میز باشگاه ذوب آهن نیز در این مورد اظهار داشت: "در هر حال باید قبول کنیم قراردادهای خوبی در تنیس روی میز با بازیکنان مطرح کشور بسته می‌شود متاسفانه در باشگاه ذوب آهن چنین مساله‌ای تحقق نیافته و این مساله صددرصد به واسطه حمایت نکردن مالی شرکت ذوب‌آهن از باشگاه است".

وی قهرمانی تیم تنیس روی میز ذوب آهن در لیگ برتر باشگاه‌های کشور را اتفاق مهمی دانست که فصل گذشته با اقدامات مدبرانه و انگیزه بخش مدیریت حاصل شد و افزود: "این یک حقیقت تلخ است. در حالیکه کمتر از چهار هفته به پایان لیگ امسال وقت داریم تاکنون ریالی دریافت نکرده‌ایم و این مسئله به رشته ما به طور حتم ضربه‌های جبران ناپذیری خواهد زد".

احمد احسانی با اشاره به موفقیت قهرمانان باشگاه ذوب آهن در مسابقات بین المللی خصوصا بازی‌های آسیایی گوانگجو تاکید کرد: "شک ندارم که اگر روند حمایت نکردن مالی کارخانه ذوب آهن از باشگاه ادامه پیدا کند، ضربه سختی خواهیم خورد ما انتظار به حق داریم که کارخانه ذوب آهن به حمایت خود از باشگاه پرافتخار ذوب آهن ادامه دهد".

آقاجان: برای تامین مخارج مجبور به قرض کردن و وام گرفتن شده‌ایم

غلامحسین آقاجان، سرمربی تیم ذوب آهن نوین در اعتراض به بحران مالی ایجاد شده برای باشگاه ذوب آهن به علت حمایت نشدن باشگاه از سوی کارخانه اشاره کرد و گفت:" شهید بهشتی گفته است: "بهشت را به بها می دهند نه به بهانه" و این بدین معناست که موفقیت تیم‌های حاضر در همه لیگ‌های کشور به امکانات‌شان بویژه حمایت‌های مالی و پرداخت‌های‌شان وابسته هستند. البته اگر در این برهه حساس زمانی به داد باشگاه ذوب آهن نرسند، بزودی باشگاه ضربه مهلکی می‌بیند".

وی افزود: "با وجود همه کمبودها من و سایر اعضای تیم به خاطر علاقه به باشگاه و ارادت به شخص مدیرعامل آقای دلیلی، به دلیل عملکرد اصولی و مظلومیتشان با همه وجود در خدمت باشگاه هستیم اما کمبودهای مالی قطعا اثرات نامطلوبش را به مرور زمان بر باشگاه خواهد گذاشت. گرچه بازیکنان تیم ما اکثرا دانشجو هستند و همگی برای تامین مخارج دانشگاه‌شان مجبور به قرض کردن و وام گرفتن شده‌اند و این موضوع بار روانی منفی و اثرات بسیار بدی بر روال کاری ذوب آهن نوین گذاشته است".

غلامحسین آقاجان ضمن تاکید بر حمایت قاطع از مواضع استاندار اصفهان گفت: "اگر مسئولان کارخانه ذوب آهن از اصغر دلیلی حمایت نکند چه کسی این مهم را بر عهده خواهد گرفت؟ حداقل توقع ما از کارخانه ذوب آهن حمایت از مدیرعامل و باشگاهی است که در فصل گذشته بیش از 10 تیم را به نمایندگی ایران اسلامی به میدان‌های مهم بین المللی اعم از آسیایی و جهانی فرستاد".

سرمربی تیم ذوب‌آهن نوین در پایان با بیان اینکه باید نگاهی فرا استانی به باشگاه ذوب‌آهن که اکثر تیم‌هایش در مسابقات بین المللی هم برای ورزش ایران افتخار آفرینی کرده‌اند و این باشگاه را از دیدگاه ملی مورد حمایت قرار داده، گفت:" البته در این شرایط اگر لازم باشد به همراه سایر سرمربیان تیم‌های دیگر باشگاه به دیدار وزیر یا مدیرعامل کارخانه می‌رویم. شاید این مشکلات به گوش وزیر نرسیده زیرا این انتظار وجود دارد که نباید دستان باشگاهی که تا این اندازه افتخارآفرینی کرده را با مشکلات مالی بست".