ایجاد محدودیت برای خودروهای شخصی راهکار کاهش آلودگی هواست

به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور اوگن هیلبرتز افزود: این چهارمین بار است که به ایران سفر می‌کنم و در این چهار سفر به این نتیجه رسیده‌ام که خودروهای شخصی زیادی که رانندگان آن‌ها عموماً رفتار ترافیکی مناسبی ندارند، در تهران تردد می‌کنند.

وی که در تهیه و تدوین طرحهای جامع حمل و نقل و ترافیک در بسیاری از کلان‌شهرهای آسیایی مشارکت داشته گفت: در آلمان تقریباً تمامی سفرهای درون شهری با حمل و نقل عمومی انجام می‌شود و شهروندان کمتر با خودروی شخصی سفر می‌کنند.

هیلبرتز الکترونیکی شدن خدمات را از راهکارهای کاهش میزان سفرهای درون شهری در تهران دانست و تصریح کرد: با فراهم شدن این امکان ساده درصد قابل توجهی از میزان سفرهای شهروندان کاسته می‌شود، چنانچه ارائه خدمات به صورت الکترونیکی از جمله سیاستهایی است که سالهاست برای کاهش سفرهای درون شهری در آلمان به کار گرفته شده است.

این استاد آلمانی رشته مهندسی ترافیک گفت: شهروندان آلمانی چندین سال است از طریق تلفن و اینترنت فهرست خرید خود را به فروشگاه‌های مورد نظر سفارش می‌دهند و این فروشگاه‌ها اجناس و کالا‌های مورد نظر مشتریان خود را به صورت رایگان در اختیار ایشان قرار می‌دهند.



