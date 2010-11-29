حوادث تروریستی بر اراده ملت ایران تاثیر ندارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، کاظم جلالی در حاشیه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس در گفتگو با خبرنگاران پارلمانی ضمن تسلیت حادثه پیش آمده در ترور اساتید دانشگاه که منجربه فوت یکی از آنان شد، گفت: کمیسیون امنیت ملی مجلس این حادثه را که از حوادث تروریستی است محکوم می کند.

وی گفت: دشمنان پس از آنکه نتوانستند در اراده ملی ایران در موضوع هسته ای خللی وارد کنند، طراحی ترور را شکل دادند که با این هدف بتوانند در موضوعاتی مانند موضوع هسته ای خلل ایجاد کنند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس یادآور شد: ترورها اگر چه هدفمند است ، ولی در اراده ملی ایران تاثیری نخواهد داشت .

وی گفت: دستگاههای مختلف در حال بررسی موضوع هستند و اگر چه پشت صحنه برای ما روشن است اما درصورت مشخص شدن جزئیات آن را به اطلاع مردم می رسانیم.

جلالی این حوادث تروریستی را توطئه ای از سوی دشمن خواند و گفت: وقتی در موضوع هسته ای همگانی و ملی عمل کردیم و بر سر این موضوع وفاق وجود دارد طبیعی است امروز دشمن به روش های ایجاد رعب، ترور و ترس روی آورد.

نماینده شاهرود این روش ها را نخ نما شده و کهنه خواند و گفت: ملت ایران طعم تلخ ترور را در طول 32 سال گذشته همواره چشیده است ، اما دشمنان هیچ گاه نتوانستند با این ابزار ملت ایران را به عقب نشینی وادار کنند و روی اراده ما تاثیر بگذارند.