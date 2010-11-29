۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۵۹

حجت الاسلام ولی نژاد:

3 کمیسیون برای کنگره منطقه ای کوثر نبوت تشکیل شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان اعلام کرد: سه کمیسیون برای کنگره منطقه ای کوثر نبوت با موضوع جایگاه زن در اسلام در استان تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر درگرگان، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران در این اداره کل افزود: کمیسیون تربیتی، اجتماعی و حقوقی از جمله این کمیسیونهاست و اعضای آنها از بانوان موثر، نمایندگان مجلس وغیره تشکیل شده است.

وی اظهار داشت: کنگره منطقه ای کوثر نبوت با موضوع جایگاه زن در اسلام در روز خانواده برگزار می شود و اهدافی دارد که هر کدام به تنهایی هدفی بزرگ است.
 
وی  گفت: برجسته کردن نقش زن در نقش تربیتی، نقش تقریبی که می توان از زنان در جهت تقریب مذاهب اسلامی استفاده کرد و تشکیل بانک اطلاعاتی بانوان موثر استان از جمله اهداف است.
 
حجت الاسلام ولی نژاد بیان داشت: مدیریت خانواده و تربیت کودکان بر عهده بانوان است و هدف بزرگ ما دستیابی به جامعه بزرگ صالح و سالم است.
 
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: بانوان در حوزه تربیتی و فرهنگی اهتمام بیشتری دارند و بیش از 50 درصد جمعیت را خانمها تشکیل می دهند و در حوزه تشیع و تسنن به خوبی می توانند، کار کنند.
 
وی اظهار داشت: فراخوان این کنگره منتشر شد و 97 مقاله به دبیر خانه رسیده است و این کنگره به شکل مشترک بین سازمان تبلیغات اسلامی و و مجمع بین المللی تقریب مذاهب اسلامی برگزار می شود و همچنین از دستگاههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان نیز استفاده شده است.
 
حجت الاسلام ولی نژاد خاطرنشان کرد: پنج مقاله برتر در کنگره ارایه می شود که نقشه راه است و پیش بینی ما اینست که به تمام اهداف برسیم و مقالات برتر در قالب کتاب ارایه می شود. 
