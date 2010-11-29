3 کمیسیون برای کنگره منطقه ای کوثر نبوت تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر درگرگان، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران در این اداره کل افزود: کمیسیون تربیتی، اجتماعی و حقوقی از جمله این کمیسیونهاست و اعضای آنها از بانوان موثر، نمایندگان مجلس وغیره تشکیل شده است.

وی اظهار داشت: کنگره منطقه ای کوثر نبوت با موضوع جایگاه زن در اسلام در روز خانواده برگزار می شود و اهدافی دارد که هر کدام به تنهایی هدفی بزرگ است.

وی گفت: برجسته کردن نقش زن در نقش تربیتی، نقش تقریبی که می توان از زنان در جهت تقریب مذاهب اسلامی استفاده کرد و تشکیل بانک اطلاعاتی بانوان موثر استان از جمله اهداف است.

حجت الاسلام ولی نژاد بیان داشت: مدیریت خانواده و تربیت کودکان بر عهده بانوان است و هدف بزرگ ما دستیابی به جامعه بزرگ صالح و سالم است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: بانوان در حوزه تربیتی و فرهنگی اهتمام بیشتری دارند و بیش از 50 درصد جمعیت را خانمها تشکیل می دهند و در حوزه تشیع و تسنن به خوبی می توانند، کار کنند.

وی اظهار داشت: فراخوان این کنگره منتشر شد و 97 مقاله به دبیر خانه رسیده است و این کنگره به شکل مشترک بین سازمان تبلیغات اسلامی و و مجمع بین المللی تقریب مذاهب اسلامی برگزار می شود و همچنین از دستگاههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان نیز استفاده شده است.

حجت الاسلام ولی نژاد خاطرنشان کرد: پنج مقاله برتر در کنگره ارایه می شود که نقشه راه است و پیش بینی ما اینست که به تمام اهداف برسیم و مقالات برتر در قالب کتاب ارایه می شود.