محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر درباره تعطیلی روزهای آینده پایتخت به دلیل آلودگی هوا گفت: به نظر می رسد اگر فردی پیدا شود که خسارت این تعطیلات را به تولیدکنندگان نیز بپردازد، تولیدکنندگان نیز واحدهای خود را تعطیل می‌کنند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: علیرغم اینکه دولت روزهایی از هفته را تعطیل اعلام می کند، اما چک، سفته و بدهی های بانکی تولیدکنندگان، با روند قبلی کنتور می اندازد، بنابراین اگرچه تعطیلی مترقبه، تولید را تعطیل می کند؛ ولی هزینه‌ها را تعطیل نمی کند.

وی در پاسخ به این سئوال که قرار نیست اتاق با بانک مرکزی در خصوص بخشودگی جرایم به دلیل روزهای تعطیل، مذاکره ای داشته باشد؟ گفت: این حرف بسیار منطقی است که روزهایی را که دولت تعطیل می کند، در واقع هزینه های بانکی و جرایم همچون گذشته به تولید تعلق می گیرد، بنابراین باید چنین مواردی را نیز جزء هزینه های تعطیل به حساب آورد.

به گزارش مهر، استاندار تهران گفته است: تمامی ادارات دولتی، سازمانها و نهادها، دانشگاهها و بانکها در شهر تهران در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه تعطیل هستند.