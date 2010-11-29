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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۵۹

خانه تکواندو کرمانشاه با پیشرفت 90 درصدی در حال احداث است

خانه تکواندو کرمانشاه با پیشرفت 90 درصدی در حال احداث است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیر کل تربیت بدنی استان کرمانشاه گفت: عملیات اجرایی خانه تکواندو کرمانشاه دی ماه سال 87 آغاز شده و با پیشرفت فیزیکی 90درصدی در حال احداث است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مهدی گردانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اداره کل تربیت بدنی استان کرمانشاه به عنوان مجری این پروژه درصدد است تا پیش از پایان سال جاری این پروژه ارزشمند برای ورزش استان و تکواندو را به بهره برداری برساند.

وی افزود: خانه تکواندو استان کرمانشاه با زیربنایی بالغ بر هزار و 600 متر مربع، از نوع سقف بلند است این سالن علاوه بر امکانات تمرینی، می تواند میزبان مسابقات مهم کشوری نیز باشد.

مدیرکل تربیت بدنی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: بیشتر هیئتهای ورزشی موفق و مدال آور استان امروز صاحب خانه شده اند و احداث خانه تکواندو گام ارزشمند دیگری در راستای توسعه ورزش و این رشته پر طرفدار و مدال آور در استان است.

کد مطلب 1200705

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