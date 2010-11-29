خانه تکواندو کرمانشاه با پیشرفت 90 درصدی در حال احداث است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مهدی گردانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اداره کل تربیت بدنی استان کرمانشاه به عنوان مجری این پروژه درصدد است تا پیش از پایان سال جاری این پروژه ارزشمند برای ورزش استان و تکواندو را به بهره برداری برساند.

وی افزود: خانه تکواندو استان کرمانشاه با زیربنایی بالغ بر هزار و 600 متر مربع، از نوع سقف بلند است این سالن علاوه بر امکانات تمرینی، می تواند میزبان مسابقات مهم کشوری نیز باشد.

مدیرکل تربیت بدنی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: بیشتر هیئتهای ورزشی موفق و مدال آور استان امروز صاحب خانه شده اند و احداث خانه تکواندو گام ارزشمند دیگری در راستای توسعه ورزش و این رشته پر طرفدار و مدال آور در استان است.