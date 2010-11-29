326 طرح صنایع ‌دستی در همدان یارانه دریافت کردند

بهجت عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه کارگاههای فعال هنرهای سنتی و صنایعستی استان همدان که پیش از این به تعهدات خود عمل کردهاند، موفق به دریافت یارانه شدند، اضافه کرد: مبلغ یارانههای دریافت شده توسط کارگاههای صنایعدستی این استان هزار و 592 میلیون ریال است.
وی با اشاره به اینکه این کارگاه ها در سالهای 85 تا 87 تسهیلات دریافت کردهاند، اضافه کرد: یارانهها در اختیار کارگاههایی قرار گرفته که در باز پرداخت به موقع اقساط تسهیلات خود، موفق عمل کرده اند.
معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان با اشاره به اینکه این یارانهها در شهرستانهای تویسرکان، ملایر، رزن، همدان و بهار توزیع شده است، افزود: کارگاههای صنایع دستی تویسرکان با دریافت هزار و 295 میلیون ریال تسهیلات بیشترین سهم یارانهها را به خود اختصاص دادند.
وی با تاکید بر اینکه کمیته یارانههای استان همدان 268 طرح هنرمندان تویسرکانی را پذیرفتند، یادآور شد: شهرستانهای همدان 28 طرح، ملایر هفت طرح، بهار دو طرح و رزن 21 طرح مصوب در این کمیته داشتند.
عباسی همچنین با اشاره به اینکه برخی تاسیسات گردشگری استان همدان موفق به دریافت یارانه شدند، گفت: برخی از تاسیسات گردشگری از جمله هتلها، مجتمعهای خدماتی و هتل آپارتمانهای همدان نیز یارانه گرفتند.
معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان با بیان اینکه هشت طرح گردشگری توجه کمیته یارانههای این استان را به خود جلب کرد، اظهار داشت: میزان یارانههای پرداخت شده به طرحهای گردشگری همدان هزار و 450 میلیون ریال اعلام شده است.
عباسی ادامه داد: طرحهای گردشگری شهرستانهای تویسرکان، ملایر، کبودر آهنگ، اسد آباد، فامنین و بهار یارانه دریافت کردند.
وی گفت: طرحهای شهرستانهای ملایر، کبودر آهنگ، اسد آباد و فامنین به مجتمعهای خدماتی مربوط میشود.
عباسی با اشاره به اینکه در شهرستان فامنین یارانهها به یک هتل و هتل آپارتمان نیز اختصاص یافت، اضافه کرد: هتل آپارتمانی نیز در بهار از یارانههای توزیع شده برخوردار شد.
نظر شما