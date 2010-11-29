بزرگترین طرح بیابان زدایی استان ایلام آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان ایلام ظهر دوشنبه در این مراسم گفت: برای اجرای این طرح در سطح 225 هکتار از اراضی مناطق عمومی چالاب، چنگوله و محسن آب، 700 میلیون ریال اعتبار هزینه می شود.

عبدالسلام پیری افزود: برای اجرای این طرح حدود 34 هزار اصله نهال گرمسیری کُنار، کهور، اوکالیپتوس و برهان غرس کاشته می شود .

وی بیان داشت: حدود 120 هزار هکتار بیابان در شهرستان های مهران و دهلران وجود دارد.

پیری ادامه داد: با توجه به این میزان قابل توجه بیایان در استان ایلام جلوگیری از رشد بیایان در استان ضروری است.

وی یادآور شد: کاشت نهال یکی از مهمترین راه های مقابله با بیان است که امید است بتوان از رشد بیان در استان جلوگیری کرد.