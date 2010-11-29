ترور اساتید بیانگر به بن بست رسیدن و احساس حقارت دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر ، متن بیانیه بسیج دانشجویی به این شرح است : بار دیگر دست پلید بدخواهان و تفرقه سازان، حوزه علمی کشور را نشانه رفت و به خیال خویش ناامنی را برای اساتید کشور رقم زد. دشمنان احمق انقلاب اسلامی نمی دانند که در مکتب ما شهادت روی دیگر سکه پیروزی است. از همین رو بود که امام راحل فرمودند: "بکشید ما را ملت ما بیدارتر می شود" ترورهای کور دشمنان دارای دو شاخص اصلی و قطعی است که در تحلیل حوادث مشابه باید مد نظر قرار گیرد 1- به بن بست رسیدن در آسیب رسانی به کلیت نظام جمهوری اسلامی و اتحاد ملت و نظام اسلامی 2- احساس حقارت از رشد ملی کشور.

بنابراین دشمنان برای رفع عقده حقارت خویش راهبرد ناامن سازی حوزه اساتید معتقد به انقلاب و نظام را برگزیدند.

قطعا این اقدام کور در آستانه روز دانشجو موجب انسجام و اتحاد دانشگاهیان هوشیار کشور خواهد شد و دشمنان در تحمیل این خسارت هیچ دستاوردی را نخواهند داشت.

بسیج دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور ضمن محکوم نمودن این اقدام کور به شناسایی و مجازات عاملان آن اصرار می ورزند و از سیستم های امنیتی کشور توقع می رود تمام امکانات خود را برای این مهم بکار گیرند.

نا امنی در فضای اساتید می تواند در راستای مهاجرت نخبگان نیز انجام شده باشد ، لذا تحلیل صحیح انگیزه عوامل بیگانه در این حادثه باید به صورت دقیق واکاوی و برای عموم مردم اطلاع رسانی شود.