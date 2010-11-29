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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۵۹

یک مقام وزارت بهداشت:

پلیس و رانندگان تاکسی در هوای آلوده ماسک بزنند

پلیس و رانندگان تاکسی در هوای آلوده ماسک بزنند

مدیرکل دفتر سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: پلیس، رانندگان تاکسی و دیگر افرادی که بنا به اقتضای شغلی مجبورند در طولانی مدت بیرون از فضاهای بسته باشند توصیه می شود در هوای آلوده از ماسک مناسب استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کاظم ندافی گفت: به گروههایی که مجبورند در مدت طولانی در بیرون از محیطهای بسته فعالیت داشته باشند توصیه می شود در هوای آلوده از ماسک استفاده کنند.

وی افزود: به نیروهای انتظامی، پلیس، رانندگان تاکسی و دیگر افرادی که بنا به مقتضای شغلی خود ناچارند فعالیت طولانی مدتی در هوای بیرون داشته باشند توصیه می شود در شرایط آلودگی هوا از ماسک مناسب استفاده کنند.
 
ندافی گفت: عموم مردم لازم نیست از ماسک استفاده کنند و فقط باید فعالیتهای بیرون از منزل را کاهش دهند.
 
مدیرکل دفتر سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با بیان اینکه وضعیت آلاینده‌های شهر تهران از نظر منواکسید کربن و غلظت آلاینده‌ها و ذرات معلق در حد بسیار ناسالم قراردارد، گفت: مردم تهران باید در این شرایط برای حفظ سلامت خود یکسری اقداماتی را انجام دهند که در این خصوص به گروههای آسیب‌پذیر به خصوص بیماران قلبی - تنفسی، کودکان و افراد سالخورده توصیه می‌شود که در منزل بمانند.
کد مطلب 1200712

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