بازیکنان و کادر فنی استیل آذین جریمه شدند/ حمایت کامل هیئت مدیره از پروین

به گزارش خبرنگار مهر، پس از کسب نتایج ضعیف تیم فوتبال استیل آذین در هفته‌های اخیر لیگ برتر، هیئت مدیره این باشگاه یکشنبه شب نشستی اضطراری برگزار و با صدور بیانیه ای کادر فنی و بازیکنان این تیم را جریمه کرد.

پس از کسب نتایج دور از انتظار تیم فوتبال استیل آذین و رتبه ای که این تیم در رده بندی لیگ برتر دهم بدست آورده است، اعضای هئیت مدیره این باشگاه با اکثریت آرا تمامی نفرات کادر فنی و بازیکنان این تیم را با کسر مبلغ 10 در صد از قراردادهای شان جریمه کرد. البته در صورت تکرار این روند ناموفق، تصمیماتی شدید برای جریمه‌های سنگین‌تر اتخاذ می‌شود.

همچنین اعضای هئیت مدیره حمایت کامل خود را از علی پروین رئیس سازمان فوتبال استیل آذین اعلام کرده و از وی تقاضا شد تا بازیکنان کم کار و بی تعصب را هر چه سریع تر به باشگاه معرفی کند تا تصمیمات لازم در خصوص آن ها به عمل آید.

از سوی دیگر هئیت مدیره تصمیم گرفته است که تنها در صورت بدست آوردن نتایج خوب و قابل قبول همانند کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا در لیگ برتر این جرایم را ببخشد.

همچنین تصمیم گرفته شده در صورت قهرمانی در جام حذفی ضمن بخشیده شدن 10 درصد از جرایم مالی، به تمام اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم فوتبال استیل آذین یک دستگاه اتومبیل به عنوان پاداش طبق مقررات اهدا شود. پیش از این در تاریخ نوزدهم مهرماه هیئت مدیره باشگاه استیل آذین ضمن کسر 10 درصد از مبلغ کل‌قرارداد بازیکنان و کادر فنی، بر اخراج بازیکنان کم کار این تیم تاکید کرده بود.

این جرایم در حالی برای اعضای کادر فنی باشگاه نیز منظور شده است که افشین پیروانی، احمدرضا عابدزاده و رضا شاهرودی پس از تمرین صبح امروز دوشنبه استیل آذین از سمت خود استعفا کردند. این تیم در هفته شانزدهم رقابتهای لیگ برتر روز یکشنبه برابر شهرداری تبریز با 3 گل مغلوب شد.