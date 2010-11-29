زنجان بیشترین مصوبات دور سوم سفرهای دولت را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان، این امر را ناشی از مدیریت، زیرکی و تدبیر مدیریت استان دانست و اظهار داشت: با تدبیر و برنامه ریزی صورت گرفته 210 بند مصوبه با اعتبار دو هزار میلیارد تومان در سفر سوم هیئت دولت برای استان زنجان تصویب شد و در بسیاری از موارد نیز که در حال حاضر جزو مصوبات اعلام نشده، توافقات خوبی صورت گرفته است.

رئوفی نژاد با بیان اینکه در برخی موارد مصوبات بدیعی که در هیچ استانی تصویب نشده در استان زنجان مصوب شد، افزود: حجم و نوع توافقات صورت گرفته در این سفر نیز در نوع خود بی سابقه است و تا کنون در هیچ استانی چنین حجم توافقات و اعتبارات صورت نگرفته است.

اعلام رضایتمندی مردم از عملکرد دولت

استاندار زنجان حضور و استقبال بی نظیر مردم استان زنجان از رئیس جمهور را نشانه رضایتمندی مردم از عملکرد دولت و میثاق مجدد با مقام معظم رهبری، شهدا و نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: تصویب مصوبات استانی هیئت دولت نیز پاسخ دولت به عشق، علاقه، وفاداری و محبت مردم است.

رئوفی نژاد با اشاره به ارزیابی های پیش از سفر دولت از هر استان گفت: نتیجه ارزیابی تیم های مختلف از همه بخش های استان اعلام رضایتمندی مردم استان از مجموعه مدیران و مدیریت استان بود و این حاصل نشده است مگر با تعامل و همدلی همه مدیران دستگاه های مختلف اجرایی استان زنجان.

وی با بیان اینکه پوشش خبری سفر هیئت دولت نیز در کشور بی نظیر بود، ادامه داد: ما باید آنچه که پاسخ دولت به مردم است را عملیاتی کنیم و دیدگاه مثبت دولت به استان و رضایتمندی مردم هم فرصت ها و هم انجام کار را مضاعف و سنگین تر می کند.

ستاد پیگیری مصوبات دور سوم تشکیل می شود

استاندار زنجان، پیگیری و عملیاتی کردن مصوبات را از تاکیدات رئیس جمهور عنوان کرد و افزود: ستاد پیگیری مصوبات دور سوم و عملیاتی کردن آن در استان زنجان تشکیل می شود.

رئوفی نژاد ادامه داد: از دیگر درخواست ها و تاکیدات رئیس جمهور، تدوین و مکتوب کردن اقدامات ابتکاری استان زنجان و ارسال آن به سایر استان ها جهت اجرایی شدن، جمع بندی، تدوین و ارائه پیشنهادات منتخبین استان، رسیدگی به عمران شهری، پیگیری تحقق مصوبات سفر و زمانبندی آنها و رسیدگی به نامه های ارائه شده توسط مردم طی سفر سوم بود.

تونل 500 متری "بعثت" با اعتبار 10 میلیارد تومان احداث می شود

استاندار زنجان با اشاره به تشکیل ستاد عمران شهری از دو سال گذشته اظهار داشت: ایجاد مونوریل استان و احداث تونل 500 متری "بعثت" با اعتبار 10 میلیارد تومان و کلنگ زنی تقاطع بیجار از جمله مصوبات دور سوم در زمینه عمران شهری است

رئوفی نژاد افزود: چهار میلیارد تومان اعتبار مصوب شده جهت احداث تونل 500 متری "بعثت" امسال و بقیه آن در سال آینده تخصیص می یابد و احداث این پل موجب کاهش بسیار بار ترافیکی در شهر زنجان خواهد شد.

اولویت اول ؛ پیگیری و پاسخ به نامه های مردمی است

استاندار زنجان، رسیدگی و پیگیری نامه های مردمی را از مهم ترین اولویت ها عنوان کرد و افزود: نخستین اولویت استان رسیدگی، پیگیری و دادن پاسخ نامه های دریافت شده در طی دور سوم سفر هیئت دولت است و بیشترین حجم نامه های رسیده در این دوره توسط ستادها دریافت شده است.

70 میلیارد تومان اعتبار در زمینه مشاغل خانگی و اجرای طرح های گردشگری جذب شد

رئوفی نژاد با اشاره به جذب اعتبار مشاغل خانگی گفت: با جذب 20 میلیارد تومان اعتبار در این زمینه انقلابی در اشتغال خانگی ایجاد می شود و این در حالیست که اعتبار مشاغل خانگی در سال گذشته تنها یک میلیارد تومان بود.

وی همچنین از جذب 50 میلیارد تومان در زمینه طرح های گردشگری استان خبر داد و افزود: 50 میلیارد تومان اعتبار با یارانه چهار درصد جهت اجرای طرح های گردشگری جذب شده است.

نخستین جشن مسکن دار شدن فاقدین مسکن کشور دهه فجر سال آینده در زنجان برگزار می شود

استاندار زنجان یادآور شد: در زمینه مسکن مهر نیز زنجان به عنوان اولین استان کشور دهه فجر سال آینده جشن مسکن دار شدن همه فاقدین مسکن واجد شرایط مسکن مهر را برگزار می کند و امیدواریم در این دوره نیز بتوانیم گام بلندتری نسبت به آنچه که در گذشته برنامه ریزی شده بود در راستای توسعه استان برداریم.

رئوفی نژاد، سفرهای هیئت دولت مقدمات، تدابیر و برنامه ریزی هایی دارد و اولین شاخص تعیین زمان سفر درصد تحقق مصوبات دور اول و دوم سفر است که درصد قابل توجهی از این مصوبات در استان تحقق یافته است.

وی با اشاره به زمان سفر هیئت دولت به استان زنجان در این دوره گفت: تاکید بنده بر انجام سفر هیئت دولت پیش از بستن بودجه سال 90 بود چرا که اگر سفر پس از بستن بودجه صورت می گرفت دریافت اعتبارات برای سال های 91 و 92 موکول می شد و خدای را شاکریم که سفر هیئت دولت به استان زنجان در زمان مناسبی صورت گرفت.