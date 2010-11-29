پژوهشگران محله در تهران فعال می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا مصطفوی با اشاره به برنامه ریزی برای تهیه پیوست اجتماعی پروژه ها و طرحهای محلی از سوی پژوهشگران محله افزود: در حال حاضر طرحها و پروژه هایی که در سطح شهر تهران اجرا می شود، به چند گروه تقسیم می شوند؛ بخشی طرحهای محلی، سپس طرح های ناحیه ای که میان دو یا چند محله در سطح ناحیه برگزار می شود و در سطح بالاتر نیز پروژه های منطقه ای و فرامنطقه ای از سوی شهرداری تهران انجام می گیرد.

به گفته مصطفوی، پژوهشگران محله به دلیل شناخت بهتر از محله خود و تعامل بیشتر با شهروندان و معتمدان محلی در تهیه پیوست اجتماعی پروژه های محلی موفق تر بوده و به عنوان بازوی کمکی مدیریت شهری عمل می کنند.

وی ادامه داد: بنا داریم مطالعات اجتماعی و فرهنگی طرح های محله ای و ارزیابی تهیه پیوست اجتماعی را به پژوهشگران محله واگذار کنیم که البته باید آموزش های لازم را در این زمینه نیز به آن ها ارایه کنیم.

مدیر دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به برنامه ریزی برای تشکیل شبکه های محلی پژوهشگران اشاره و ابراز کرد: در حال حاضر 375 محله در شهر تهران وجود دارد که برای هر کدام از این محله ها، پژوهشگران محله نیز انتخاب شده اند.

وی ادامه داد: محله هایی با وسعت بالا نیز وجود دارد که در آنجا شبکه ای از پژوهشگران محله ای پیش بینی می کنیم که برای هر بلوک مسکونی با جمعیت دو هزار نفر، یک نفر را به عنوان پژوهشگر محله در نظر بگیریم تا شبکه پژوهشگران محله به پژوهشگر محله متصل شوند.

مصطفوی با بیان اینکه "تهیه پیوست اجتماعی پروژه های شهر بر عهده کارفرما ها است و معاونت اجتماعی و فرهنگی پیوست های اجتماعی را تهیه نمی کند" گفت: در جریان تهیه پیوست اجتماعی برای پروژه های شهری مسئولیت معاونت اجتماعی به نوعی یک مسئولیت ستادی است تا دستورالعملها را در این حوزه تهیه کرده، دانش این کار را توسعه دهیم و با تربیت افراد پژوهشگر، نظارت علمی و مدیریتی بر تهیه پیوست اجتماعی داشته باشیم.

مدیر دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از برنامه ریزی برای آموزش مهندسان مشاور در حوزه ارزیابی تاثیر اجتماعی خبر داد و افزود: با ارایه این آموزشها مهندسان مشاور نسبت به موضوع پیوست اجتماعی توجیه می شوند.



