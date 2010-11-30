به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، دستگاه شبیه ساز باران توسط دکتر علیرضا واعظی عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی با هدف استفاده در امور آموزشی و پژوهشی طراحی و ساخته شد.
این دستگاه که در نوع خود در کشور بینظیر است، از یک سطح بارش با حدود 500 نازل تشکیل شده که در ارتفاع 280 سانتیمتری از سطح زمین قرار گرفته است.
این دستگاه توانایی تولید قطراتی با قطر حدود سه میلیمتر با شدتهای متغیر (از 40 تا 120 میلیمتر در ساعت) را داراست.
آب تحت فشار ثابت از داخل تانک آب به صفحه بارش وارد شده و به واسطه نازلها به صورت قطراتی در آمده و به صورت بارانی مصنوعی به طور یکنواخت بر سطح خاک تحت آزمایش برخورد می کند.
با بکارگیری این دستگاه و تولید باران مصنوعی میتوان رفتار خاک را از نظر نگهداشت و نفوذ آب و تولید جریان سطحی و فرسایش مورد بررسی قرار داد، هماکنون از این دستگاه در انجام پایاننامههای مختلف دانشجویی بهرهبرداری میشود.
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