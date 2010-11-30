به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، دستگاه شبیه­ ساز باران توسط دکتر علیرضا واعظی عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی با هدف استفاده در امور آموزشی و پژوهشی طراحی و ساخته شد.

این دستگاه که در نوع خود در کشور بی­نظیر است، از یک سطح بارش با حدود 500 نازل تشکیل شده که در ارتفاع 280 سانتی­متری از سطح زمین قرار گرفته ­است.

این دستگاه توانایی تولید قطراتی با قطر حدود سه میلیمتر با شدت­های متغیر (از 40 تا 120 میلیمتر در ساعت) را داراست.

آب تحت فشار ثابت از داخل تانک آب به صفحه بارش وارد شده و به واسطه نازل­ها به صورت قطراتی در آمده و به صورت بارانی مصنوعی به طور یکنواخت بر سطح خاک تحت آزمایش برخورد می­ کند.

با بکارگیری این دستگاه و تولید باران مصنوعی می­توان رفتار خاک را از نظر نگهداشت و نفوذ آب و تولید جریان­ سطحی و فرسایش مورد بررسی قرار داد، هم­اکنون از این دستگاه در انجام پایان­نامه­های مختلف دانشجویی بهره­برداری می­شود.