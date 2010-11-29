برنامه مرور جشنواره سینما حقیقت تا روز جمعه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه که از ساعت 30/14 سهشنبه 9 آذرماه 1389 در سالن شماره 2 سینما سپیده آغاز میشود، آثاری چون: "هتل پارادایز" ساخته صوفیا تزاولا، "مردی که تاج محل را نجات داد" جایرام بجاج، "زندگی در کسوف" فتحالله امیری، "چندبار به شب دل باختهای" کیوان علیمحمدی و امید بنکدار، "دستور آشپزی" محمد شیروانی، "مدرسه کوچک آرزوهای بزرگ" داریوش غریبزاده، "پیدایش سینمای موج نو" امانوئل لوران و "بهانه جرم" دارن بولگر به نمایش عمومی درمیآیند.
چهارشنبه 10 آذر فیلمهای "مجیده" ماجد نیسی، "زندگی با شرم" هاجین جین، "مرثیهای برای جنگل تنها" همایون امامی، "آریو برزن" خسرو حیدری، "این سالها که میگذرد" سیدعبدالستار کاکائی، "وهوم" فاطمه مشهدیمهدی، "گرال" آنا آزودو، "حلزونها" سیدحسین صافی، "شیمیدرمانی" پاول لوژینسکی، "ایستگاه" فرهاد ورهرام، "شاعر سینما" هایکی اوردیان و "نامهای به الیا" مارتین اسکورسیزی و کنت جونز روی پرده سینما سپیده میروند.
پنجشنبه 11 آذر مستندهای "کول فرح" مهوش شیخالاسلامی، "پارس، خلیجفارس، ایران" علی باقرزادهنمازی، "ایراندخت" آیدا پناهنده، "جور دیگر دیدن" رضا مجلسی، "معلم" محمدعلی فارسی، "به رنگ آسمان" حمید ریاضی، "سبز، سپید، سرخ" محمدرضا هاشمیان، "21 آگهی استخدام" فرحناز شریفی، "آنتوان" لورا باری و"همه دانا" علاء محسنی نمایش داده میشوند.
جمعه 12 آذر "مینور، ماژور" علیرضا رسولی نژاد، "لیکو" محمدعلی هاشمزهی، "مادر" یاکوب پیاتک، "صحرای زنده" سیدحسین صافی، "زاغ و روباه" محمود کیانیفلاورجانی، "اعدام به جرم آزادی" سیدجلال دهقانی اشکذری، "آشا و هیشتا" محمدجعفر باقرینیا، "زندگی زیباست" سیدعباس سجادی، "مشترک مورد نظر" لقمان خالدی، "جوانی من در خیابان انقلاب جا مانده" منوچهر مشیری و "بینظیر بوتو" دان بوگمن و جانی اُهارا به نمایش درمیآیند.
حضور در این برنامهها، برای اعضای کانون فیلم سینماحقیقت، اعضای خانه سینما، خبرنگاران رسانههای جمعی، دانشجویان رشته هنر و هنرجویان انجمن سینمای جوان، با ارائه کارت شناسایی رایگان است.
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