175پرونده تخلف صنفی در سنقر و کلیایی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، غلامرضا حیدری ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان سنقر و کلیایی با اشاره به نزدیک شدن به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط و اتحادیه ها و اصناف را در جهت کنترل قیمت اجناس و خدمات مورد تأکید قرار داد.

حیدری با اشاره به فعالیتهای گسترده اداره بازرگانی در جهت کنترل و نتظیم بازار، گفت: در این راستا طی یکماه گشذته تعداد 22 متخلف به پرداخت مبلغ سه میلیون و941هزار ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

فرماندار سنقر و کلیایی در ادامه، خواستار تشدید انجام بازرسی از واحدهای مختلف صنفی و در این شهرستان شد و گفت: باید تعداد بازرسیها از واحدهای مختلف صنفی با توجه به نزدیک شدن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بیشتر شود.

تشکیل گشتهای مشترک با حضور دستگاههای ذیربط ، بازرسی مستمر از جایگاههای عرضه گاز طبیعی و بنزین، حضور بازرسین اداره بازرگانی به صورت شبانه روزی و قدردانی از اصناف و فروشندگانی که با بازرسین همکاری می کنند، از مهمترین مصوبات این جلسه بود.