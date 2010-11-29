نگاهی به کاریکاتور روز رسانه های عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز انتخابات در کشورهای عربی به ویژه مصر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

رای تو بده، نترس!

روزنامه الرایه قطر امروز در دو کاریکاتور مختلف به مسئله انتخابات نمایشی در کشورهای عربی توجه داشته است. در نخستین کاریکاتور که با عنوان "انتخابات در جهان عرب" کار شده است، یک فرد نظامی و مسلح در کنار صندوق رای ایستاده و آرای ریخته شده در صندوق ها را بررسی می کند که مبادا بر علیه رژیم حاکم نوشته شده باشد.

انتخابات سالم و شفاف

الرایه در کاریکاتور دوم خود انتخابات اخیر در مصر را ناقض تمامی مسائلی دانسته که در راستای برگزاری یک انتخابات سالم و شفاف مورد نیاز است. بر این اساس، نظام حاکم شروط اولیه انتخابات را که همانا شفافیت، تعددگرایی، دموکراسی و برگزاری سالم انتخابات بوده، زیر پا گذاشته است.

لطفا بین 10 نامزد یکی رو انتخاب کن!

روزنامه البیان امارات نیز امروز نگاهی انتقادی به برگزاری انتخابات نا سالم و غیر شفاف در کشورهای عربی داشته است. بر این اساس، شهروند عربی مجبور شده است از میان 10 نامزد معرفی شده که همگی آنها در واقع یک نفر هستند، انتخاب کند!

بخیه های اقتصادی اوباما

روزنامه السفیر لبنان امروز در کاریکاتوری به مصدومیت اخیر "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا در جریان یک بازی دوستانه بسکتبال اشاره کرده و البته این مسئله را به بحران اقتصادی رو به رشد در آمریکا مرتبط دانسته است.

حبس ابد برای باران!

روزنامه العرب الیوم اردن امروز در کاریکاتوری به عدم نزول باران رحمت الهی توجه کرده که باعث خشکی مزارع و نگرانی شدید مردم شده است.

اروپا و یورو

روزنامه المستقبل لبنان در کاریکاتوری به بحران مالی در کشورهای اروپایی اشاره کرده که اخیرا به ویژه در ایرلند تبعات آن آشکار شده است.

اونجا نمی تونی رای بدی؛ لطفا توی این صندوق!

روزنامه الوطن عمان نیز در کاریکاتوری به برگزاری انتخابات ناسالم در کشورهای جهان سوم به ویژه کشورهای عربی اشاره کرده است. در تصویر یک شهروند جهان سوم از رای دادن به مخالفان رژیم حاکم منع شده و تنها می تواند رای خود را در صندوق حامیان حکومت بیاندازد.

حکم احتمالی؛ زیان همه جانبه

پایگاه خبری الانتقاد لبنان امروز در کاریکاتوری تبعات صدور حکم احتمالی دادگاه ترور حریری را در هر صورت بر خلاف مصالح این کشور دانسته است.

القاعده در عربستان

روزنامه فرامنطقه ای الشرق الاوسط به دستگیری 150 عضو القاعده در روزهای اخیر در عربستان که در صدد انجام عملیات های تروریستی بوده اند اشاره کرده است. بر این اساس، القاعده مسیر پیش روی خود را در عربستان هر روز دشوارتر از قبل می یابد.