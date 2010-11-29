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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۱۸

به بهانه هشتم آذر بیادماندنی؛

گفتگوی سایت فیفا با عزیزی: سازماندهی موفقیت فوتبال ایران را تضمین می‌کند

گفتگوی سایت فیفا با عزیزی: سازماندهی موفقیت فوتبال ایران را تضمین می‌کند

هشتم آذرماه سالروز صعود تیم فوتبال ایران به رقابت های جام جهانی 1998 است و خداداد عزیزی که نقش پررنگی در صعود ایران به این رقابت ها داشت گفته که ایران از حیث استعداد با مشکلی مواجه نیست اما این استعدادها برای به بار نشستن باید مدیریت شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال ایران در تاریخ هشتم آذر ماه سال 1376 در دیدار رفت پلی آف آسیا - اقیانوسیه با استرالیا یک بر یک مساوی کرد و در دیدار برگشت در حالی که دو بر صفر عقب بود، با گل های کریم باقری و خداداد عزیزی در حضور 85 هزار تماشاگر استرالیایی حاضر در "ملبون کریکت گراند" موفق شد به بازی برگردد تا در مجموع با امتیاز گل زده در خانه حریف راهی مرحله پایانی جام جهانی 1998 فرانسه شود.

خداداد عزیزی که طی دوران بازیگری خود در تیم ملی حد فاصل سال های 1992 تا 2005 (47 بازی) 11 گل به ثمر رسانده، به سایت فیفا گفت: این گل برای ما مهم بود چرا که در خطر حذف از رقابت ها قرار داشتیم.

عزیزی در خصوص گل دوم ایران که منجر به صعود این تیم به جام جهانی 1998 شد، گفت: علی دایی پاس خیلی خوبی بهم داد. پاس او باعث شد با مارک بوسنیچ تک به تک شوم. بازیکنان ایران حتی وقتی دو گل عقب بودند امیدشان را از دست ندادند. تلاش ما در این دیدار سرانجام به بار نشست.

تیم ملی ایران در صعود به رقابت های جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی ناکام بود اما عزیزی آینده فوتبال کشور را روشن می بیند. وی گفت: مردم  ایران عاشق فوتبال هستتند و ما از حیث استعداد، مشکلی نداریم. اما باید یک روش توسعه ای بلندمدت اختیار کنیم تا بتوانیم با سازماندهی، موفقیت آینده فوتبال را تضمین کنیم.

کد مطلب 1200725

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