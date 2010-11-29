بیمارستان صحرایی تخصصی در سرابله راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ظهر دوشنبه در این مراسم گفت: این بیمارستان با هدف ارائه خدمات رایگان ویزیت، دارویی، پاراکلینیک و جراحی، دندانپزشکی به مردم شهرستان شیروان چرداول و روستاهای اطراف دایر شده است.

کورش ساکی گفت با اشاره به اینکه در این بیمارستان صحرایی از وجود پزشکان استانی و سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور استفاده می شود، افزود: در این بیمارستان پزشکان متخصص و فوق تخصص داخلی، اطفال، قلب و عروق، ارتوپد، زنان و زایمان، گوش و حلق و بینی، چشم پزشکی، بیهوشی و دندانپزشکی به مدت چهار روز به مردم خدمات ارائه می دهند.

وی یادآور شد: برای ایجاد کار مطالعاتی و علمی برای مبارزه با آسیبهای اجتماعی، مرکز مطالعات آسیبهای اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام راه اندازی شده است.

ساکی افزود: با راه اندازی این مرکز تحقیقاتی زمینه پیگیری و اجرای فعالیتهای علمی و پژوهشی با موضوع آسیبهای اجتماعی بویژه کاهش آمار خود کشی و آسیبهای روانی با استفاده از نظریات و تجربیات پژوهشگران استان فراهم می شود.

وی در بخشی دیگری از صحبتهای خود به توان بالقوه این مرکز در پیگیری و اجرای فعالیتهای علمی و تحقیقاتی استان و کشور اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به موافقت وزارت بهداشت برای تربیت دانشجوی دکترای پژوهشی در این مرکز تحقیقاتی آمادگی دارد که تحقیقات کاربردی را در استان و حتی کشور نهادینه کند.