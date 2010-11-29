جزئیات نسل سوم قراردادهای نفتی/ رونمایی از اولین قرارداد فاینانس داخلی

پیام بطحایی در گفتگو با مهر درباره جزئیات آخرین تغییرات اعمال شده در قراردادهای نفتی ایران، گفت: قراردادهای بیع متقابل از نوع قراردادهای خدمت است، یعنی در این قراردادها به صورت ساده کارفرما از خدمت پیمانکار استفاده کرده و در مقابل پیمانکار حق الزحمه و بازپرداخت خود را مستقیم دریافت می کند.

مدیر حقوقی و قراردادهای شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه برخلاف قراردادهای مشارکت در تولید، در قراردادهای بیع متقابل برای پیمانکار در مخازن نفت و گاز حق مالکیت ایجاد نمی شود، تصریح کرد: قرارداد بیع متقابل نوعی قرارداد خدمت خطرپذیر است؛ به این معنا که ریسک اکتشاف با پیمانکار است.

وی افزود: در صورت تجاری نشدن میدان، هزینه اکتشاف بر عهده پیمانکار خواهد بود اما در صورت تجاری شناخته شدن میدان، پیمانکار اکتشافی مستحق دریافت اصل سرمایه و توابع آن خواهد بود.



تشریح ویژگی قراردادهای نسل اول و دوم صنعت نفت



این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت با اعلام اینکه برای تبیین تغییرات و اصلاحات اعمال شده در رابطه با قراردادهای بیع متقابل باید ویژگی اصلی قراردادهای بیع متقابل نسل اول و دوم مورد اشاره قرار گیرند، اظهارداشت: در نسل اول قراردادهای بیع متقابل، عملیات اکتشاف و توسعه جداگانه انجام می شد، قرارداد توسعه دارای سقف قیمتی ثابت بود، پیمانکار طرح جامع توسعه را تهیه می کرد.

به گفته این مقام مسئول در این قراردادها پیمانکار تنها موظف بود یک دفتر برای امور اداری خود در ایران داشته باشد و الزامی به راهبری عملیات توسط یک پایگاه مدیریتی در داخل کشور نداشت.

بطحایی با اشاره به این موضوع که در قراردادهای نسل دوم امکان انجام توام عملیات اکتشاف و توسعه برای پیمانکار فراهم شد، اظهار داشت: سقف قرارداد برای مرحله توسعه، کماکان بسته بود، پیمانکار موظف بود مرکز عملیاتی هم در ایران داشته باشد، انتقال تکنولوژی به ایران در قالب شرطی در قرارداد مطرح و پیمانکار موظف به اجرای آن بود، رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی داخلی نیز مورد تاکید قرار گرفت.

مدیر حقوقی و قراردادهای شرکت ملی نفت با تاکید بر اینکه در نسل سوم قرارداد بیع متقابل فاز اکتشاف و تولید از یکدیگر جدا نبوده و با هم دیده می شوند، یادآور شد: در نتیجه برای پیمانکار انگیزه بیشتری برای ورود به این نوع قراردادها وجود دارد چراکه پیمانکاری که کار اکتشاف را انجام داده، می تواند عملیات توسعه را انجام دهد.

وی، افزود: سقف قرارداد بر خلاف قراردادهای قبلی، ثابت و بسته نیست به این صورت که یک برآورد اولیه از مبلغ قرارداد انجام شده و بر اساس آن قرارداد منعقد می شود. در همین حال توافق می شود که قیمت نهایی براساس مجموع قیمت هایی که از مناقصات پیمانکارهای فرعی که البته با نظارت شرکت انجام تعیین شود.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت با اعلام اینکه این مشوق بسیار خوبی برای شرکتهای سرمایه گذار است، تاکید کرد: با توجه به شرایط واقعی تجاری در بازار صنعت نفت که قیمتها در حال نوسان است، منافع هر دو طرف تامین می شود.

پیش بینی جریمه و پاداش در قراردادهای جدید نفتی

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه طرح جامع توسعه برخلاف نسل اول و دوم قراردادهای بیع متقابل، توسط شرکت به صورت اولیه تهیه شده و در اختیار پیمانکار گذاشته می شود، بیان کرد: سپس پیمانکار طرح نهایی جامع توسعه را تهیه و برای تصویب به شرکت ملی نفت ارائه می کند.

بطحایی با بیان اینکه در قراردادها شرط می شود که پیمانکار باید قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی ایرانی را رعایت کند، گفت: در این قراردادها سیستم تشویق و جریمه برای میزان مشارکت عوامل ایرانی در عملیات پیش بینی شده که ابتکار موثری به شمار می رود.

به گفته وی در نسل سوم قراردادهای بیع متقابل، نه تنها شرط انتقال تکنولوژی در قرارداد درج شده و پیمانکار موظف به انتقال تکنولوژی به نیروهای ایرانی شده است، بلکه به طور خاص یک دستور العمل اجرایی در این رابطه به عنوان پیوست جدید به قرارداد اضافه شده تا نیل به این هدف را ضابطه مند تر می کند.

مدیر حقوقی و قراردادهای شرکت ملی نفت یادآور شد: در نسل سوم قراردادهای بیع متقابل شرط جدیدی اضافه شده است که مقرر می کند یکسری کارشناسان و مدیران عملیاتی شرکت ملی نفت باید در داخل سیستم عملیاتی پیمانکار وارد شده و نحوه عملیات را فرابگیرند تا با تحویل گرفتن پروژه، نیروهای بومی بتوانند بدون هیچ مشکلی عملیات را راهبری کنند.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: در این قراردادها پیمانکار موظف می شود علاوه بر ثبت دفتر، مرکز عملیاتی هم در ایران داشته باشد در غیر این صورت هزینه های دفتری بازپرداخت نخواهد شد.



رونمایی از اولین قرارداد فاینانس داخلی صنعت نفت

بطحایی در ادامه با بیان اینکه امور حقوقی شرکت ملی نفت هم اکنون درصدد تهیه نمونه قراردادهای خارجی است، افزود: با دسترسی به این فرمتها و تجزیه و تحلیل آنها و مطالعه و بررسی دقیق استانداردهای جهانی در این زمینه، از سال آینده نسل جدیدی از قراردادهای نفتی ارائه خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه ساختار قراردادها باید به گونه ای تغییر یابد که با ایجاد جذابیت برای طرف قرارداد، در تامین سرمایه گذار و منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه ها موثر عمل کند، اظهار داشت: از این رو قراردادهای جدید با درنظر گرفتن قرادادها و قواعد بین المللی و داخلی، تنظیم خواهند شد.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران از تدوین پیش نویس قرارداد فاینانس داخلی برای نخستین بار خبر داد و تصریح کرد: این امر در تاریخ نفت ایران سابقه نداشته است و مدیریت امور حقوقی برای اولین بار نسبت به بررسی حقوقی و تهیه پیش نویس آن اقدام کرده است.