مدیرعامل گروه شرکتهای توسعه معادن روی ایران قهرمان صنعت ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مدیرعامل گروه شرکتهای توسعه معادن روی ایران ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: دربخشهای مختلفی مانند افزایش راندمان کاری، افزایش بهره وری، کاهش هزینه تمام شده و اصلاح ساختار نیروی انسانی کارهای خوبی در این شرکت انجام شده است.

ابراهیم فروزنده افزود: افزایش تولید در شرایطی صورت گرفته که شرکت با مشکلاتی مانند مشکل معدن، خاک و نوسان قیمتهای جهانی مواجه بوده است که با این وجود شرکت مسیر رو به رشدی را پیموده و میزان تولید و صادرات خود را افزایش داده است.

وی ادامه داد: به همین دلیل شرکتهای توسعه معادن روی ایران به عنوان صادرکننده نمونه کشوری و برخی ازشرکت های آن نیز در قالب صادر کننده برتر استانی برگزیده شدند.

فروزنده گفت: همچنین این شرکت از نظر رتبه بندی بورس رتبه 33 را درحالی به خود اختصاص داد که در گذشته در جایگاه 100 قرار داشت.

مدیرعامل گروه شرکت های توسعه معادن روی ایران با بیان اینکه شرکت توسعه معادن روی ایران دومین شرکت از نظر تعداد سهامداران است و این امر موجب شده است تا نقل وانتقال سهام شرکت مطلوب باشد، گفت: EPS(سودهرسهم) اعلام شده این شرکت در ابتدای سال جاری 168 ریال بود که با تعدیل مثبت انجام شده درزمان حاضر به 257 ریال افزایش یافته است.

فروزنده از تدوین استراتژی پنج ساله شرکت توسعه معادن روی ایران خبرداد و افزود: بر اساس این استراتژی، میزان سود، فروش و تولید تعیین می شود و تصمیم هایی در رابطه با تقویت زیرساخت ها برای فعالیت هرچه بهتر شرکت اتخاذ می شود.

وی با پیش بینی حدود 30 درصد افزایش تولید نسبت به سال قبل در این شرکت، اظهارداشت: مطالعات لازم برای استفاده از تکنولوژیهای روز با هدف کاهش مصرف انرژی و افزایش تولید در این شرکت انجام شده است.

در پایان ششمین جشنواره قهرمانان صنعت و اقتصاد که با حضور شماری ازمقامات مسئول و جمع کثیری از صنعتگران کشور برگزارشد لوح تقدیرو تندیس جشنواره از سوی محرابیان وزیرصنایع و معادن به ابراهیم فروزنده اهدا شد.

در ششمین جشنواره قهرمانان صنعت محمد ابراهیم فروزنده مدیرعامل گروه شرکتهای توسعه معادن روی ایران بدلیل تلاش در راه تعالی و توسعه صنعت سرب و روی و ایجاد زمینه کارآفرینی در این صنعت عنوان قهرمان صنعت و اقتصاد را به خود اختصاص داد و مورد تقدیرقرار گرفت.

بررسی و شناخت کارنامه قهرمان صنعت و اقتصاد مطابق الگوهای استاندارد و در پی ارزیابی و تحلیل اقدامات یکساله مدیران برجسته کشور در بخشهای مختلف صنعتی، تولیدی و اقتصادی انجام شده است.

بر این اساس صنعت سرب وروی ایران که گروه شرکت های توسعه معادن روی ایران نماد و شاخص پویایی و تحرک آن شناخته می شود رشد اقتصادی مطلوبی را داشته است به گونه ای که صادر کننده نخست شمش روی در منطقه خاورمیانه می باشد.