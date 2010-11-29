جنگل کاری کمربند سبز تهران سال آینده دو برابر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کلخورانی در حاشیه حضور در مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران 1888 افزود: اخیرا دستوری از دفتر مقام معظم رهبری در مورد جنگل کاری مناطق شمالی بزرگراه شهید بابایی دریافت کرده ایم.

وی افزود: بر این اساس زمینهای این محدوده که بخشی از آنها در دست ارتش و بخش دیگر در دست نیروهای مسلح است به منظور ایجاد جنگل کاری در اختیار شهرداری قرار می گیرد.

معاون خدمات شهری شهرداری از اعلام همکاری دولت در این زمینه خبر داد و ادامه داد: واگذاری این زمینها به احتمال زیاد تا پایان سال انجام شده و از ابتدای سال آینده جنگل کاری این بخش نیز به کارهای قبلی افزوده می شود.

کلخورانی تصریح کرد: سرعت توسعه فضای سبز تهران از سه سال پیش دو برابر شد و اقدامات شهرداری در توسعه فضای سبز و جنگل کاری نیز در سال آینده به طور قطع دو برابر امسال است.

وی به آمادگی شهرداری برای فصل زمستان و بارش برف اشاره کرد و گفت: سال گذشته که بارش برف قابل ملاحظه ای رخ نداد، فرصتی بود تا تجهیزات برف روبی به روز تر شوند.

معاون خدمات شهری شهرداری افزود: سال گذشته تجهیزات به مناطق خاصی در شمال مانند منطقه یک و 5 اختصاص یافت اما امسال این تجهیزات برای مناطق 2 ، 22 و بخشهایی از منطقه 4 نیز در نظرگرفته شده است.

وی اظهار کرد : سعی داریم برف روبی در فصل زمستان بیشتر با تجهیزات و به صورت مکانیکی انجام و از شن و نمک کمتر استفاده شود.





