نصب GPS بر روی گورخرهای بهرام گور متوقف شد

حسن ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: برای انجام این کار قرار بود که گورخرها زنده گیری شوند اما به رغم تلاشهای زیاد کار زنده گیری محقق نشد.

وی افزود: برای نصب سیستم GPS بر گردن گورخرها کارشناسان فقط موفق به زنده گیری یک گورخر نابالغ شده و به دلیل اینکه امکان خفگی این گورخر وجود داشت از نصب سیستم بر گردنش خودداری شد.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان نی ریز در خصوص اقدامات انجام شده برای زنده گیری گورخرها تصریح کرد: برای این کار از روش تعقیب و گریز، کمین و ... استفاده شد اما نتیجه بخش نبود به همین دلیل کارشناسان منطقه بهرام گور را ترک کردند.

ابراهیمی اظهار داشت: همچنین قرار شد که دامپزشک اتریشی که برای این امر در منطقه حاضر شده بود طرحی را برای زنده گیری گورخرها آماده کند تا در اردیبهشت ماه سال آینده اجرا شود.

وی در خصوص اهداف نصب سیستم GPS گورخرها گفت: مشخص شدن قلمرو و زیستگاه، تولید مثل، رفتارشناسی و مسافت مهاجرت گورخرها از دلایل اصلی نصب این سیستم است.

منطقه حفاظت شده بهرام گور در شرق استان فارس و شمال شرقی شهرستان نی ریز قرار دارد و وسعت این منطقه 40 هزار و 800 هکتار و ارتفاع بلندترین نقطه آن دو هزار و 787 متر بوده و دارای آب و هوای گرم و خشک و بارندگی حدود 200 میلی متر است.

این محدوده از سال 1351 با عنوان منطقه حفاظت شده "بهرام گور" تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست فارس قرار گرفته است. منطقه حفاظت شده بهرام گور تنها منطقه در کشور است که جمعیت قابل ملاحظه و پویایی از گورخر ایرانی را در خود جای داده است.

حضور دیگر گونه های ارزشمند نظیر جبیر، گربه کاراکال، زاغ بور، هوبره و... ارزش اکولوژیکی این زیستگاه پهناور را دو چندان می کند و تماشای حیات وحش به خصوص گونه های در معرض تهدیدی نظیر گورخر ایرانی، هوبره و زاغ بور در این منطقه به سادگی امکان پذیر است.