نمایشگاه انفرادی پوستر در سمنان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، این نمایشگاه ظهر دوشنبه با حضور مسئولان صدا و سیمای مرکز سمنان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری و انجمن هنرهای تجسمی سمنان در فرهنگسرای کومش گشایش یافت.

30 اثر پوستر در این نمایشگاه در موضوعات بسم الله، آب، زلزله، مثبت اندیشی، امام زمان، اصفهان، محیط زیست و موضوعات آزاد به نمایش گذاشته شده است.

صداقتی تاکنون در 2 نمایشگاه گروهی شرکت کرده است که پوسترهای این هنرمند سمنانی در جشنواره های کارت پستالهای شهری تهران و مهدویت برگزیده شده است و در نمایشگاه های پوستر عاشورایی، تایپوگرافی و رنگ پنجم حضور داشته است.

این اولین نمایشگاه انفرادی این هنرمند سمنانی است که عضو حوزه هنری و انجمن هنرهای تجسمی سمنان و گروه هنری پلاک مثبت است.

این نمایشگاه پوستر توسط اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان سمنان و انجمن هنرهای تجسمی این شهرستان برپا شده است که تا 13 آذرماه صبح ها و عصر ها برای بازدید علاقمندان دایر است.