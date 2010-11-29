شناسنامه اجتماعی هرمزگان در کارگروه اجتماعی تصویب نشد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، هفتمین جلسه کارگروه امور اجتماعی هرمزگان بعد از ظهر دوشنبه به ریاست محمد حسن پرآور معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان در استانداری هرمزگان برگزار شد.

اولین دستور کار این جلسه ارائه شناسنامه اجتماعی هرمزگان توسط سرپرست سازمان بهزیستی هرمزگان بود.

مهدی تدریس حسنی در این شناسنامه اجتماعی به مواردی همچون افزایش فقر در هرمزگان، مشکلات حاشیه نشینی، پیامدهای منفی افزایش مهاجرت به هرمزگان و همچنین نقاط ضعف و قوت برنامه های اجتماعی در هرمزگان و نبود یک بانک اطلاعاتی جامع در خصوص مسائل اجتماعی هرمزگان اشاره کرد.

وی همچنین در این شناسنامه به آمارهایی مانند آمار افراد مبتلا به ایدز در هرمزگان، آمار مصرف مشروبات الکلی، آمار مربوط به پرونده های جرائم جنسی، آمار دختران فراری و علل افزایش زندانیها در هرمزگان اشاره کرد.

شناسنامه اجتماعی هرمزگان به علت کامل نبودن آمار و اطلاعات ارائه شده در آن مور تصویب کارگروه قرار نگرفت و از دستور کار جلسه خارج و بررسی و تصویب آن به جلسه دیگری که پس از کامل شدن این شناسنامه برگزار می شود موکول شد.

دومین دستور کار جلسه کار گروه اجتماعی هرمزگان طرح و بررسی منشور توسعه فرهنگ قرآنی بود.

همایون امیرزاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در این جلسه در خصوص منشور توسعه فرهنگ قرآنی گفت: منشور توسعه فرهنگ قرآنی در تاریخ 22 اردیبهشت ماه سال 88 در شورای عال انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

وی افزود: هشت هدف برای رشد و توسعه فرهنگ قرآنی در کشور در این منشور پیش بینی شده و سیاستها و راهبردهای توسعه فرهنگ قرآنی در این منشور 11 بند است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با اشاره به اینکه این منشور هنوز برای اجرا به استانهای مختلف ابلاغ نشده، بیان داشت: برای انسجام بخشی هرچه بیشتر در انجام فعالیتهای قرآنی در هرمزگان تصمیم گرفتیم تا این منشور را قبل از اینکه برای اجرا به استانها ابلاغ شود در کارگروه اجتماعی هرمزگان مطرح کنیم تا در آینده به راحتی بتوانیم آن را اجرایی کنیم.

امیر زاده با اشاره به روند روبه رشد فعالیتهای قرآنی در هرمزگان، عنوان کرد: در حال حاضر 28 موسسه قرآنی در هرمزگان در حال فعالیت هستند و با کمک یک میلیارد تومانی استاندار قبلی هرمزگان برای فعالیتهای قرآنی در هرمزگان و توجه و پی گیریهای بسیار زیاد استاندار فعلی روند انجام فعالیتهای قرآنی در هرمزگان رو به رشد است.

علی اکبر انصاری راد معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان نیز در این جلسه با اشاره به تشکیل شورای عالی قرآن در هرمزگان، اظهار داشت: اهداف این منشور کاملا با اهداف شورای عالی قرآن همسو است.

وی با اشاره به اینکه باید از موازی کاری در کارهای قرآنی پرهیز کرد، خاطرنشان کرد: منشور توسعه قرآنی باید در اواین جلسه شورای عالی قرآن که هفته آینده به ریاست استاندار هرمزگان تشکیل می شود مطرح و به طور دقیق راههای اجرای آن بررسی شود.