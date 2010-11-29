9 سند و یاداشت تفاهم همکاری بین ایران و لبنان امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم امضای اسناد که در حضور معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران و سعد حریری نخست وزیر لبنان انجام شد 9 سند همکاری در زمینه های توسعه نظام اداری، سواد آموزی، مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر، میراث فرهنگی، توانمند سازی معلولان، توانبخشی و مراقبت از سالمندان، خدمات و مراقبت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست و امور زنان و خانواده و برنامه اجرایی یادداشت تفاهم همکاری میان وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و وزارت کار لبنان توسط مقامات عالی رتبه دو کشور امضا شد.

دو کشور همچنین بیانیه ای مشترکی در 13 بند منتشر کردند که براساس آن ضمن اعلام مواضع مشترک در خصوص مسائل منطقه ای و بین المللی بر لزوم ارتقاء کمیسیون مشترک برای افزایش سطح همکاری های تجاری تاکید شد.

همچنین سعد حریری نخست وزیر لبنان از معاون اول رئیس جمهور دعوت رسمی برای سفر به لبنان کرد.





