  1. سیاست
  2. سایر
۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۲۳

با حضور رحیمی و حریری:

9 سند و یاداشت تفاهم همکاری بین ایران و لبنان امضا شد

9 سند و یاداشت تفاهم همکاری بین ایران و لبنان امضا شد

جمهوری اسلامی ایران و لبنان به منظور توسعه و تعمیق روابط و گسترده تر شدن همکاری های دوجانبه 9 سند و یادداشت تفاهم همکاری به امضا رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم امضای اسناد که در حضور معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران و سعد حریری نخست وزیر لبنان انجام شد 9 سند همکاری در زمینه های توسعه نظام اداری، سواد آموزی، مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر، میراث فرهنگی، توانمند سازی معلولان، توانبخشی و مراقبت از سالمندان، خدمات و مراقبت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست و امور زنان و خانواده و برنامه اجرایی یادداشت تفاهم همکاری میان وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و وزارت کار لبنان توسط مقامات عالی رتبه دو کشور امضا شد.

دو کشور همچنین بیانیه ای مشترکی در 13 بند منتشر کردند که براساس آن ضمن اعلام مواضع مشترک در خصوص مسائل منطقه ای و بین المللی بر لزوم ارتقاء کمیسیون مشترک برای افزایش سطح همکاری های تجاری تاکید شد.

همچنین سعد حریری نخست وزیر لبنان از معاون اول رئیس جمهور دعوت رسمی برای سفر به لبنان کرد.


 
 
کد مطلب 1200743

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها