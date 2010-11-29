کارکنان نیروی انتظامی خود را آماده فداکاری در راه مردم کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرداراسماعیل احمدیمقدم عصر یکشنبه در حاشیه مراسم جشن فارغالتحصیلی دانشآموختگان دوره 38 ثامن الائمه ناجا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: چشمانداز آینده ایران بسیار روشن است و این رابطه مستقیم دارد با تلاش و کوشش نیروی انتظامی و امروزه نعمت فراوانی در امکانات و تجهیزات را در نیروی انتظامی شاهد هستیم.
فرمانده نیروی انتظامی افزود: اگر دانشآموختگان آموزشگاه تخصصی ثامن الائمه امروز آموزشها را به نحو احسن فرا گرفتند فردا در عرصه مبارزه با ظلم و تباهی میتوانند قدرتمندانه گوش ظالمان و تبهکاران را بپیچانند.
وی در ادامه تصریح کرد: کسانی که گام در این عرصه خطیر گذاشتهاند نباید احساس خستگی کنند، زیرا خدمت به مردم آسان نیست و در این عرصه باید افراد خود را برای فداکاریها و سختیهای کار آماده کنند.
احمدیمقدم ضمن اشاره به خودسازی افراد برای خدمترسانی بهتر افزود: ما باید دقت کنیم در مسیری که پر از لغزشها و وسوسههای شیطانی است مغلوب نشویم و کسی که در این عرصه خدمت میکند همواره در معرض آسیب است لذا باید به اخلاص در اعمالمان اهمیت دهیم.
وی در ادامه افزود: مسیر سقوط همیشه باز است و کسانی که اسیر وسوسهها و کم کاریها شوند در این راه سقوط میکنند و کسانی که به نحو احسن ادای تکلیف میکنند در مسیر ارتقا گام برمیدارند.
سردار احمدیمقدم با اشاره به فرمان حضرت علی(ع) به مالک اشتر اظهار داشت: ما امیدواریم که قادر باشیم تحقق فرمان حضرت علی(ع) به مالک اشتر را در تامین سربازان محقق سازیم و تمام تلاش خود را در فراهمکردن ابزار و وسایل برای زندگی آبرومندانه پرسنل به کار ببندیم.
فرمانده نیروی انتظامی افزود: من از طرف همه نیروی انتظامی به مسئولان خدمتگزار و مردم شریف ایران اسلامی نوید میدهم که نیروی انتظامی در تامین آرامش، امنیت و تخصصی کردن امور و توجه به نیازهای این زمان تلاش و مجاهدت کامل دارد.
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