به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود موحدی افزود: منظور از بخش خصوصی در این واگذاریها، تشکلهایی است که سازمان یافته هستند و توانایی جبران خسارت و پاسخگویی در مقابل اختیارات واگذارشده به ذینفعان در بخش تجاری را داشته باشند.
وی ایران کد را یکی از زیرساختهای اصلاح نظام توزیع دانست و گفت: در برنامه پنجم توسعه، نظام ملی طبقهبندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران (ایرانکد) مد نظر قرار داده می شود و تمامی عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلف به دریافت و استفاده از آن خواهند شد.
به گفته قائم مقام وزیر بازرگانی ، در برنامه پنجم به شرکتها، تشکلها، تعاونیها و سایر نهادهای خصوصی که سازمان یافته هستند و توانایی مسوولیتپذیری، پاسخگویی و جبران خسارت را دارند توجه خاصی شده است.
وی بهبود و نوین سازی شبکه توزیع، تنظیم اثربخشی بازار، بسترسازی برای حضور بخش خصوصی و تقویت کنترل چندلایه بازار، دولت، اصناف و مردم و گسترش سازمان های مردم نهاد را از اهداف حوزه بازرگانی داخلی برنامه پنجم توسعه بیان کرد.
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