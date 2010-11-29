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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۱۸

برخی تصمیم‌گیریهای بازرگانی به بخش خصوصی واگذار می‌شود

قائم مقام وزیر بازرگانی گفت: در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، امور اجرایی تنظیم بازار اعم از تامین، ذخیره‌سازی، توزیع بازرسی و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات به تشکلهای صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها و تشکل‌های مردمی واگذار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود موحدی افزود: منظور از بخش خصوصی در این واگذاری‌ها‌، تشکل‌هایی است که سازمان یافته هستند و توانایی جبران خسارت و پاسخگویی در مقابل اختیارات واگذارشده به ذینفعان در بخش تجاری را داشته باشند.

وی ایران کد را یکی از زیر‌ساخت‌های اصلاح نظام توزیع دانست و گفت: در برنامه پنجم توسعه‌، نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران (ایران‌کد)‌ مد ‌نظر قرار داده می شود و تمامی عرضه ‌کنندگان کالا و خدمات مکلف به دریافت و استفاده از آن خواهند شد.
 
به گفته قائم مقام وزیر بازرگانی ، در برنامه پنجم به شرکتها‌، تشکل‌ها، تعاونی‌ها و سایر نهادهای خصوصی که سازمان یافته هستند و توانایی مسوولیت‌پذیری‌، پاسخگویی و جبران خسارت را دارند توجه خاصی شده است.
 
وی بهبود و نوین سازی شبکه توزیع، تنظیم اثربخشی بازار، بسترسازی برای حضور بخش خصوصی و تقویت کنترل چندلایه بازار، دولت، اصناف و مردم و گسترش سازمان های مردم نهاد را از اهداف حوزه بازرگانی داخلی برنامه پنجم توسعه بیان کرد.
کد مطلب 1200746

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