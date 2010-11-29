67 بیمار مبتلا به سل در استان ایلام شناسایی شد

پرویز کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: آزمایشگاه های تشخیص سل در استان ایلام مجهز به تجهیزات نوین پزشکی شده اند.
وی بیان داشت: آزمایشگاههای تشخیص سل، مجهز به تجهیزات نوین پزشکی در سال گذشته 67بیمار مبتلا به سل در استان را شناسائی کرده اند.
کریمی گفت: میانگین سن ابتلا بیماران برای اسمیر مثبت 48 سال، امیر منفی50 سال و خارج ریوی 39 سال بوده است.
این مسئول افزود: آمار ابتلا به سل در استان ایلام 13 در 100 هزار نفر است و 36 درصد مبتلایان مرد و 64 در صد را زنان تشکیل می دهند و با تجهیز آزمایگاههای تشخیص سل استان زمینه نمونه گیری دقیق تر و کشت میکروسکوپی نمونه ها فراهم شده است.
دانش آموزان ابتدایی ایلام تحت پوشش طرح کشوری بیمه دندان قرار می گیرند
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام با اعلام این خبر گفت: مقدمات اجرایی این طرح فراهم شده که این طرح با همکاری بیمه خدمات درمانی، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح و کمیته امداد در آذرماه اجرا می شود.
کریمی افزود: با توجه به اینکه حدود 43 هزار نفر دانش آموز ابتدایی در استان حضور دارد، شیوع بیماری پوسیدگی دندان در آنها بالاست و سال گذشته 450 دانش آموز در 27 مرکز طرف قرارداد از خدمات طرح برخوردار شده اند.
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