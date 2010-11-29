67 بیمار مبتلا به سل در استان ایلام شناسایی شد

پرویز کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: آزمایشگاه های تشخیص سل در استان ایلام مجهز به تجهیزات نوین پزشکی شده اند.

وی بیان داشت: آزمایشگاههای تشخیص سل، مجهز به تجهیزات نوین پزشکی در سال گذشته 67بیمار مبتلا به سل در استان را شناسائی کرده اند.

کریمی گفت: میانگین سن ابتلا بیماران برای اسمیر مثبت 48 سال، امیر منفی50 سال و خارج ریوی 39 سال بوده است.

این مسئول افزود: آمار ابتلا به سل در استان ایلام 13 در 100 هزار نفر است و 36 درصد مبتلایان مرد و 64 در صد را زنان تشکیل می دهند و با تجهیز آزمایگاههای تشخیص سل استان زمینه نمونه گیری دقیق تر و کشت میکروسکوپی نمونه ها فراهم شده است .

دانش آموزان ابتدایی ایلام تحت پوشش طرح کشوری بیمه دندان قرار می گیرند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام با اعلام این خبر گفت: مقدمات اجرایی این طرح فراهم شده که این طرح با همکاری بیمه خدمات درمانی، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح و کمیته امداد در آذرماه اجرا می شود.

کریمی افزود: با توجه به اینکه حدود 43 هزار نفر دانش آموز ابتدایی در استان حضور دارد، شیوع بیماری پوسیدگی دندان در آنها بالاست و سال گذشته 450 دانش آموز در 27 مرکز طرف قرارداد از خدمات طرح برخوردار شده اند.