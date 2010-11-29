ایران با ترکیب باشگاهی قدرتمند در لیگ قهرمانان آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری فوتبال آسیا در گزارشی به حضور تیمهای ایرانی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در فصل 2011 پرداخته و با این عنوان "ایران با ترکیب باشگاهی قدرتمند در لیگ قهرمانان" آورده است: دو باشگاه سپاهان و ذوب آهن از شهر اصفهان در دو سال 2007 و 2010 نایب قهرمان آسیا شدند و بهترین عناوین باشگاهی ایران را در لیگ قهرمانان آسیا بدست آوردند.

در ادامه این مطلب خاطرنشان شده است: استقلال و پرسپولیس که تاکنون بیشترین تماشاگران را در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا داشته‌اند نیز در مسابقات سال آینده حضور دارند. این درحالی است که تقریبا هر چهار تیم ایرانی در رده‌های بالای جدول فصل جاری هستند و وضعیت خوبی دارند.

نگارنده گزارش سایت AFC همچنین به حضور دیگر کشورها در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا اشاره کرد و آورده است: الاتحاد عربستان که دوبار قهرمان آسیا شده در کنار الهلال، النصر و الشباب که هر سه از ریاض هستند ترکیب عربستانی‌ها را قدرتمند کرده است. سه نماینده ژاپن هنوز مشخص نیستند اما حضور گامبا اوزاکا قهرمان سال 2008 در حالیکه تنها یک هفته به پایان جی لیگ باقیمانده قطعی به نظر می رسد.

اگر گامبا وارد رقابت‌ها شود با حضور جئونبوک موتورز کره جنوبی که سال 2006 قهرمان شد، سئونگنام قهرمان سال 2010 و الاتحاد قهرمان سال 2010 چهار قهرمان سابق در بازیهای امسال حضور خواهند داشت.