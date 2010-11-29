19 اکیپ راهداری در خراسان شمالی ساماندهی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ابوالفضل باقر نیا ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی راهداری زمستانه که با شرکت دستگاههای اجرایی مرتبط و پلیس راه خراسان شمالی برگزار شد اظهارداشت: برای زمستان امسال 19 اکیپ راهداری با 165 دستگاه ماشین برفروب و تجهیزات مدرن جاده های خراسان شمالی را برای مسافران و زائران بارگاه حضرت ثامن الحجج(ع) هموار می کنند.

این مسئول ادامه داد: 240 نفر از راهداران اداره کل راه و ترابری کار خدمات رسانی به مسافران جاده های عبوری را در سه گردنه اصلی و 21 گردنه در راههای روستایی انجام می دهند.

وی تصریح کرد: هم اکنون تمامی راهدارخانه های استان برای زمستان امسال تجهیز شده اند و کشیک های زمستانی نیز به صورت نیمه آماده باش در محل های مربوطه مستقر شده اند تا در صورت بروز مشکل خدمت رسانی کنند.



رئیس شورای حمل و نقل خراسان شمالی با بیان اینکه در سال جاری یک میلیارد و 772 تومان برای تامین ماشین آلات راهداری اعتبار در نظر گرفته شده افزود: برای بهسازی راهدارخانه های استان نیز امسال یک میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.



وی احداث 100 کیلومتر بزرگراه را در کاهش سوانح رانندگی موثر دانست و گفت: با تمام توان وزارت راه و ترابری تلاش می کند تا بزرگراه بجنورد - آزادشهر نیز هر چه زودتر به بهره برداری برسد.



فرمانده پلیس راه خراسان شمالی نیز در این جلسه از تجهیز 52 تیم مجهز گشت در طول محورهای این استان خبر داد و گفت: این تعداد از تیمهای گشتی در 13 مرحله در دو گردنه امین الله و اسدلی مستقر خواهند شد.



سرهنگ صمد اسفندیاری اظهارداشت: برای زمستان امسال گشت های نامحسوس پلیس راه نیز همیاری جدی خواهند داشت تا شاهد کاهش سوانح رانندگی همچون گذشته باشیم.



وی تصریح کرد: در هشت ماه گذشته 230 نفر در تصادفات جاده ای جان خود را از دست داده اند که با اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی انتظار می رود سوانح رانندگی 20 کاهش داشته باشد.



وی بیان کرد: از ابتدای امسال بیشترین سوانح رانندگی مربوط به شهریور ماه پس از ماه مبارک رمضان بوده است.