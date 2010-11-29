اسرائیل همه را فریب می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، عمرو موسی در گفتگو با خبرنگاران در قاهره اقدام اخیر رژیم صهیونیستی مبنی بر احداث خط راه آهن در اراضی اشغالی را محکوم کرد.

وی اظهار داشت: اقدامات اسرائیل مذاکرات صلح را نابود می کند و اسرائیلی ها همه کسانی را که برای ضرورت تداوم مذاکرات مستقیم تلاش می کنند را فریب می دهد.

موسی در ادامه گفت: اسرائیل بر چه اساسی مذاکره خواهد کرد؛ بر این اساس که ظرف 4 یا 5 ماه اراضی فلسطین را تاراج کند.

دبیر کل اتحادیه عرب مخالفت خود را با این موضوع که مذاکرات سازش تنها بر اساس رفت و آمد مذاکره کنندگان و مسئولان دو طرف باشد و در نهایت طرفین به نقطه ای برسند که اراضی فلسطینی وجود نداشته باشد اعلام کرد.

وی همچنین تاکید کرد که جایگزین های برای مذاکرات وجود دارد که در صورت پافشاری رژیم صهیونیستی بر توسعه شهرک ها بررسی خواهد شد.

موسی در پایان اظهار داشت: این موضوع باید کاملا واضح و آشکار باشد که اسرائیل و سیاست های نامشروع آن و تداوم شهرک سازی آینده کشور فلسطین را به طور جدی تهدید می کند.

خاطرنشان می شود رژیم صهیونیستی قصد دارد برای مرتبط کردن منطقه "راس العین" در عمق اراضی اشغالی 48 به شهرک های آریل در کرانه باختری یک خط راه آهن احداث کند.