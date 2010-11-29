اهمیت مقاوم سازی ساختمانها در مدارس کرج تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، احمدعلی قنبرهراتی پیش از ظهر دوشنبه در مانور سراسری زلزله در استان البرز در مدرسه تقوی ولدآباد کرج افزود: باید شرایطی ایجاد شود که دانش آموزان به اهمیت امر مقاوم سازی ساختمانها به درستی واقف شوند و در این خصوص به خانواده خود نیز اطلاع رسانی کنند.

وی ادامه داد: در این زمینه دانش آموزان باید از اولیای خود بخواهند که به امر مقاوم سازی بناهای مسکونی و غیرمسکونی توجه کافی داشته باشند و تمهیدات لازم را در این خصوص بیندیشند.

دانش آموزان سفیران مدرسه در خانواده ها هستند

این مسئول اظهار داشت: دانش آموزان سفیران مدرسه در خانواده خود محسوب می شوند و اگر بتوانیم اهمیت آموزشهای مورد نیاز برای مقابله با تبعات و آسیبهای حوادث طبیعی و غیرمترقبه را در میان آنها تبیین کنیم، گامهای بسیار موثری در جهت کاهش تبعات نامطلوب یادشده برداشته خواهد شد.

وی اضافه کرد: از دستگاه های ذیربط در زمینه آموزش دهی در خصوص زلزله انتظار همکاری داریم و در صورتیکه این همکاری همچنان تداوم داشته باشد، آثار مطلوبی به همراه خود خواهد داشت.

کاهش آسیبهای زلزله نیازمند جدی گرفتن آیین نامه 2800 است

قنبرهراتی بیان کرد: همچنین باید به یاد داشته باشیم که کاهش آسیبهای زلزله نیازمند جدی گرفتن آیین نامه 2800 است و اگر این امر رعایت شود، میزان آثار نامطلوب و آسیبهای زلزله های احتمالی تا حد قابل توجهی کاهش می یابد.

وی عنوان کرد: در این خصوص انتظار می رود که مدیران و مسئولان شهری به وظیفه خود در خصوص رعایت کامل آیین نامه 2800 به شکل کامل عمل کنند و زمینه های مورد نیاز برای تحقق این امر فراهم شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: مدارس از مهمترین فضاهای آموزشی هستند که اگر فعالیتهای اطلاع رسانی در آنها به درستی انجام خواهد شد، این اطلاع رسانی در خانواده ها نیز از سوی دانش آموزان انجام خواهد شد.

شرایطی فراهم شود تا دیگر شاهد بالا بودن آسیبهای زلزله نباشیم

این مسئول گفت: چند زلزله با تبعات نامطلوب در کشور ما رخ داده و باید شرایطی را فراهم کنیم تا دیگر شاهد بالا بودن میزان اینگونه تبعات نباشیم و اگر زلزله ای رخ داد، با کمترین آسیب ممکن همراه باشد.

وی اضافه کرد: باید تلاش کنیم تا آموزشهای امداد و نجات در دانش آموزان نهادینه شود و آنها به درستی با روشهای مقابله با آثار نامطلوب پس از زلزله و حوادث طبیعی آشنا شوند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 3 افزود: مانور امروز به خوبی اجرا شد که در این زمینه از همکاری همه دستگاه های ذیربط در این خصوص تلاش و همکاری کرده اند، از جمله هلال احمر سپاسگزاریم.