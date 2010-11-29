کارت آزمون وکلا فردا توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن کشاورز دوشنبه در نشستی خبری که در کانون وکلای اسکودا برگزار شد با بیان اینکه امسال آزمون وکلا در یک مرحله انجام شده و سؤالات نیز مانند سال گذشته تستی است گفت: مضمون سؤالات از قانون طرح می‌شود و حتی سؤالات اصول فقه هم کاربردی بوده و مربوط به حقوق و قوانین است.

وی افزود: پاسخ سوالات غلط نمره منفی دارد و در آزمون تأیید‌کننده است تا حدی که ممکن است در سالهای آتی برخی از کانونها علاقه‌مند باشند که در مرحله دوم سؤالات تشریحی برگزار شود که در این صورت باید تا 20 آذر درخواست خود را به اسکودا اعلام کند و اگر درخواستی داده نشود آزمون به روند گذشته برگزار می شود.

کشاورز اظهار داشت: در سال آینده افرادی حق ثبت‌نام در آزمون وکلا را دارند که معافیت دائم یا برگه پایان خدمت داشته باشند و دانشجویان فوق‌لیسانس و دکترا نمی‌توانند در آزمون اسکودا شرکت کنند.

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای ایران با اشاره به بسته‌ شدن دربهای ورودی آزمون یک ربع قبل از ساعت 9 صبح گفت: هیئت عمومی اسکودا افزودن دروس را در آزمون رد کرده و هم اکنون در بررسی صورت گرفته جلسه تکوین اختبار برخی از دروس به موارد اختبار اضافه می‌شود و برای کسانی که می‌خواهند در آزمون بعدی شرکت کنند حتما منابع تأمین و اعلام می شود.

کشاورز با اشاره به اتخاذ تدابیر امنیتی برای برگزاری امتحان کانون وکلا اظهار داشت: طبق جداول اعلام شده و چاپ شده در روزنامه اطلاعات کارت ورود به حراست از فردا در بین داوطلبان توزیع می شود.

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای ایران در مورد نیازسنجی این آزمون گفت: در مورد نیازسنجی صورت گرفته باید قوه قضائیه و وزارت کار از نظر کاریابی پاسخگویی این تعداد داوطلب باشد و همچنین از نظر چرایی این تعداد نیز وزارت علوم و تحقیقات فناوری و آموزش عالی باید پاسخگوی نیازسنجی انجام شده است.

کشاورز در مورد دیگر جزئیات کانون وکلا اظهار داشت: داوطلبان با در دست داشتن اصل و کپی شناسنامه عکس‌دار کپی مدرک نظام‌وظیفه، پرینت ثبت‌نام اینترنتی و تصویر مدرک ایثارگری، شخصا برای دریافت کارت ورود به جلسه مراجعه کنند.

وی افزود: داوطلبان مقیم مرکز باید توجه کنند که امسال حوزه‌ها‌ی آزمون متعدد است و زنان و مردان باید حوزه‌های خود را از قبل پیش‌بینی کنند تا در ساعات مقرر در حوزه حضور پیدا کنند.