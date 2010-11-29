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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۲۵

"پرتقال خونی" به جشنواره فیلم فجر می‌رود

"پرتقال خونی" به جشنواره فیلم فجر می‌رود

فیلم سینمایی "پرتقال خونی" به کارگردانی سیروس الوند برای حضور در جشنواره فیلم فجر آماده نمایش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تدوین فیلم توسط سیروس الوند به پایان رسیده و علیرضا علویان صداگذاری را آغاز کرده است. فیلمنامه این فیلم را پیمان عباسی نوشته و بازنویسی نهایی زیر نظر سیروس الوند صورت گرفته و فیلمبرداری آن نیز در جزیره کیش و تهران انجام شده است.

در فیلم "پرتقال خونی" که درامی اجتماعی و خانوادگی دارد، فریبرز عرب‌نیا، حامد بهداد، نیوشا ضیغمی، زیبا بروفه، ویشکا آسایش و آهو خردمند نقش آفرینی می‌کنند.

سایر عوامل فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمود کلاری، مدیر صدابرداری: حسن زاهدی، طراح چهره پردازی: ایمان امیدواری، طراح صحنه و لباس: نازی پرتوزاده، عکاس: علی نیک‌رفتار، تهیه‌کننده و مدیر تولید: محمد نشاط.﻿

کد مطلب 1200755

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