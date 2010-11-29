به گزارش خبرگزاری مهر، تدوین فیلم توسط سیروس الوند به پایان رسیده و علیرضا علویان صداگذاری را آغاز کرده است. فیلمنامه این فیلم را پیمان عباسی نوشته و بازنویسی نهایی زیر نظر سیروس الوند صورت گرفته و فیلمبرداری آن نیز در جزیره کیش و تهران انجام شده است.

در فیلم "پرتقال خونی" که درامی اجتماعی و خانوادگی دارد، فریبرز عرب‌نیا، حامد بهداد، نیوشا ضیغمی، زیبا بروفه، ویشکا آسایش و آهو خردمند نقش آفرینی می‌کنند.

سایر عوامل فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمود کلاری، مدیر صدابرداری: حسن زاهدی، طراح چهره پردازی: ایمان امیدواری، طراح صحنه و لباس: نازی پرتوزاده، عکاس: علی نیک‌رفتار، تهیه‌کننده و مدیر تولید: محمد نشاط.﻿