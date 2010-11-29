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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۴۸

اولین جشنواره اختراعات گلستان برگزار می شود

اولین جشنواره اختراعات گلستان برگزار می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: سرپرست دفتر نخبگان گلستان اعلام کرد: با یاری خدای بزرگ و همکاری استانداری اولین جشنواره اختراعات استان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، موسی حسام ظهر دوشنبه در نشست این دفتر در گرگان افزود: این جشنواره، همزمان با افتتاح رسمی دفتر نخبگان استان، در تاریخ دوم دی ماه 89 با حضور معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری و دیگر مسئولان بنیاد ملی نخبگان در گرگان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این جشنواره از این پس حداقل دو بار در هر سال برگزار خواهد شد اظهار داشت: هدف از برگزاری آن ایجاد شور و نشاط علمی در استان، تقدیر از مخترعان برتر، انتخاب اختراعات دارای صلاحیت دریافت تسهیلات بنیاد ملی نخبگان، تسهیل در تجاری سازی اختراعات، ترویج فرهنگ اختراع و ابتکار و تجلی روحیه خودباوری در بین جوانان است.
 
حسام اعلام کرد: تمامی عزیزانی که دارای گواهی ثبت اختراع از سال 1384 تاکنون از اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی بوده و یک نمونه فیزیکی از اختراع خود را ساخته اند می توانند با مراجعه به سامانه الکترونیک این دفتر به نشانی: http://golestan.bmn.ir  ثبت نام و در این جشنواره شرکت کنند و از فواید معنوی و مادی آن بهره مند شوند.
 
به گفته سرپرست دفتر نخبگان استان، مهلت ثبت نام در این جشنواره تا تاریخ 19 آذر امسال و تاریخ برپایی آن در روزهای 30 آذر تا دوم دیماه به مدت سه روز است.
کد مطلب 1200756

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